نجم منتخب الأردن يكشف أسرار مسيرته الاحترافية من شباب الحسين لأساطير الملاعب والإنجازات التاريخية|فيديو
نجوم المسرح في حفل ختام مهرجان المنيا الدولي.. والمحافظ يُشيد بدور الفن في بناء الوعي |صور
مصدر أمني: عناصر الجماعة الإرهابية يروّجون صورًا مفبركة عن تجمعات لمواطنين بالمحافظات
«لن تسير وحدك أبداً يا ملك» .. الدوري الإنجليزي يوجّه رسالة دعم لـ محمد صلاح
بينهم أطفال.. انفجار غامض في حفل زفاف بسوريا يسفر عن 33 مصابًا | تفاصيل
إسرائيل تصف الرئيس السيسي بأنه حجر عثرة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية |فيديو
هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
حاتم عقل: «الجوهري» سبب نجاح الكرة الأردنية ووصول المنتخب لكأس العالم
بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
«بن جفير» يُهدّد بهدم قبر «القسّام».. وحماس خططت لاغتيال الوزير المُتطرف قبل 7 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

90 نسخة فقط.. بورشه 911 GT3 بإصدار محدود وقدرات كبيرة| صور

بورشه 911 GT3
بورشه 911 GT3
صبري طلبه

في خطوة تجمع بين الوفاء للتاريخ والابتكار الهندسي، أزاحت بورشه الستار عن نسخة استثنائية من طراز 911 GT3، صُممت خصيصًا لتكريم مرور تسعة عقود على ميلاد فيرديناند ألكسندر بورشه، أحد العقول التي رسمت ملامح هوية العلامة الألمانية. 

هذا الإصدار لا يأتي كسيارة رياضية فحسب، بل كعمل رمزي لتكريم فلسفة التصميم التي أرساها المؤسس، ويحمل اسمًا يخلّد المناسبة 911 GT3 90 F.A. Porsche، وتعد هذه النسخة واحدة من أندر الإصدارات التي انطلقت مع العلامة العريقة بورشه.

بورشه 911 GT3

اصدار محدود يحمل لقب الـ 90 نسخة

ما يمنح هذه النسخة وزنها الحقيقي في عالم السيارات الفاخرة هو قرار بورشه حصر إنتاجها في 90 وحدة فقط حول العالم، هذا الرقم لم يُختَر بدافع التسويق، بل كإشارة مباشرة إلى عام ميلاد المصمم الذي ارتبط اسمه بتاريخ الشركة.

 وبهذا التحديد الصارم، تتحول السيارة إلى قطعة نادرة، مرشحة لتكون من أكثر إصدارات 911 جذبًا لهواة الاقتناء والباحثين عن التفرد الحقيقي، إلى جانب تمتعها بروح الأداء المميز، سواء من ناحية المحرك القوي، أو من الناحية الداخلية والخارجية.

بورشه 911 GT3

أداء كلاسيكي بمحرك 4.0 سي سي

تستند هذه النسخة الخاصة إلى قلب ميكانيكي يعرفه عشاق بورشه جيدًا، حيث زودت بمحرك سعة 4.0 لتر يعمل بالسحب الطبيعي، يتميز بدورانه العالي ونبرته الصوتية الحادة واستجابته المباشرة. 

وقد جرى تقديمه ضمن إعداد Touring، ما يمنح التجربة توازنًا دقيقًا بين الأداء الرياضي الخالص والطابع الكلاسيكي الأنيق، ليجسد جوهر 911 كما أرادته بورشه منذ البداية.

بورشه 911 GT3

مقصورة أنيقة تناسب النسخة النادرة 

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، مع مسند يد من الجلد الفاخر، وهي السمة الغالبة على الخامات المستخدمة سواء من كسوة المقاعد أو التفاصيل الاخرى التي تتعلق بالمقصورة، بالإضافة إلى شعار ذهبي يعبر عن هوية السيارة وندرتها.

بورشه سيارات بورشه أقوى سيارات بورشه نسخة نادرة لسيارات بورشه سيارات بإصدار محدود بورشه 911 GT3

