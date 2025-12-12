لون جديد يخطف الأنظار.. بوجاتي ميسترال الخارقة في أحدث ظهور| صور

تمنح بوجاتي طراز ميسترال مكانة استثنائية داخل أسطولها، باعتبارها آخر سيارة تحمل المحرك الأسطوري W16 الذي ارتبط باسم العلامة لأعوام طويلة.

ولا يقتصر تميّز هذه السيارة الخارقة على أدائها الفائق، بل يمتد إلى ظهورها الأخير بلون جديد يحمل طابعًا جريئًا مستوحى من "زبدة الفول السوداني"، ما يجعل حضورها مختلفًا عن أي إصدار آخر تقدّمه العلامة الفرنسية.

بوجاتي ميسترال

أداء مذهل بمحرك W16 وسرعات تتخطى حدود السوبر كارز

تستمد ميسترال قوتها من محرك W16 بسعة 8 لترات مدعوم بأربع شواحن توربينية، ليولد ما يصل إلى 1,578 حصانًا و1,600 نيوتن متر من العزم، مع ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات ونظام دفع رباعي.

بوجاتي ميسترال

وبفضل هذه المنظومة، تتمكن سيارات بوجاتي المزودة بالمحرك نفسه من بلوغ سرعات تتجاوز 483 كم/س، إلا أن ميسترال كونها رودستر مكشوفة تستهدف سرعة قصوى تبلغ 419 كم/س حفاظًا على التوازن الديناميكي مع هيئة السقف المفتوح، مع إبقاء تجربتها واحدة من الأقوى في فئة السيارات المكشوفة.

مقصورة تجمع بين الفخامة والجرأة

يمتد تأثير الطلاء الخارجي المبتكر إلى داخل المقصورة، حيث تأتي المقاعد بظلال لون مستوحى من اللمسة الخارجية، مع جلود عالية الجودة وتطريزات دقيقة تميز طرازات بوجاتي.

بوجاتي ميسترال

ويبرز في الداخل مقبض ناقل الحركة المصنوع من الخشب المصقول والمدعوم بطلاء ذهبي ولمسات معدنية فضية، في مزيج يجمع بين الفخامة التقليدية والحداثة الفنية.

بوجاتي ميسترال

وتحافظ ميسترال على هوية بوجاتي الداخلية من خلال المقاعد الرياضية التي توفر ثباتًا استثنائيًا في القيادة السريعة، مع تفاصيل تصميمية تجعل كل جزء من المقصورة قطعة فنية مستقلة.

بوجاتي ميسترال

وبهذه المواصفات المذهلة والتفاصيل الفاخرة، لا تمثل ميسترال مجرد سيارة جديدة، بل تعد أيقونة فريدة في عالم محركات W16 التي تركت بصمة لا تُنسى في عالم السوبر كارز.