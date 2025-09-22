سيارة صينية تحطم الرقم القياسي لـ بوجاتي بلقب الأسرع في العالم

دخلت علامة يانج وانج التابعة لـ BYD التاريخ بعد أن حققت سيارتها الخارقة يو 9 إكستريم سرعة قصوى بلغت 308.4 ميل في الساعة، أي ما يعادل 496.22 كم/ساعة، لتصبح بذلك أسرع سيارة كهربائية إنتاجية على الإطلاق.

الإنجاز تم تسجيله على حلبة بابينبورج البيضاوية في ألمانيا بقيادة السائق المحترف مارك باسينج.

قوة خارقة تتخطى 2900 حصان

تعتمد يانغ وانغ يو 9 إكستريم على أربعة محركات كهربائية تولد قوة إجمالية تصل إلى 2,978 حصانًا، أي أكثر من ضعف قوة النسخة العادية من يو 9 التي تنتج 1,288 حصانًا.

وتعد أول سيارة إنتاجية في العالم مزودة بمنصة 1,200 فولت، مع بطاريات فائقة الكثافة تمنحها أداءً غير مسبوق في عالم السيارات الكهربائية.

الرقم القياسي الجديد الذي حققته يو 9 إكستريم تجاوز السرعة التي سجلتها بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ في عام 2019 عند 304.77 ميل في الساعة.

ورغم أن الرقم لم يُسجل في كلا الاتجاهين، وبالتالي لا ينتزع رسميًا لقب أسرع سيارة إنتاجية من SSC تواتارا، إلا أن تفوق سيارة كهربائية صينية على إحدى أكثر السيارات الأوروبية احترامًا يمثل إنجازًا عالميًا بارزًا.

أظهر مقطع فيديو من داخل السيارة كيف انطلقت يو 9 إكستريم على المسار بسرعة تجاوزت 300 كم/ساعة قبل أن تدوس بقوة على دواسة التسارع لتقفز تدريجيًا إلى 450 ثم 470 كم/ساعة، وصولًا إلى الرقم القياسي 496 كم/ساعة.

ورغم أن السيارة كان يمكنها كسر حاجز 500 كم/ساعة، إلا أن السائق اضطر للتخفيف من السرعة بسبب انحرافها الطفيف قرب الحاجز.

أعلنت BYD أن إنتاج يانج وانج يو 9 إكستريم سيكون محدودًا للغاية بـ 30 نسخة فقط، ما يجعلها واحدة من أندر السيارات الكهربائية في العالم.

ورغم أن السعر لم يُكشف بعد، إلا أن الشركة لا تتوقع صعوبة في جذب المشترين بفضل الأداء الأسطوري والتميز الذي تحققه هذه السيارة.