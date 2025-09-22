قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
سيارة صينية تحطم الرقم القياسي لـ بوجاتي بلقب الأسرع في العالم

عزة عاطف

دخلت علامة يانج وانج التابعة لـ BYD التاريخ بعد أن حققت سيارتها الخارقة يو 9 إكستريم سرعة قصوى بلغت 308.4 ميل في الساعة، أي ما يعادل 496.22 كم/ساعة، لتصبح بذلك أسرع سيارة كهربائية إنتاجية على الإطلاق. 

الإنجاز تم تسجيله على حلبة بابينبورج البيضاوية في ألمانيا بقيادة السائق المحترف مارك باسينج.

قوة خارقة تتخطى 2900 حصان

تعتمد يانغ وانغ يو 9 إكستريم على أربعة محركات كهربائية تولد قوة إجمالية تصل إلى 2,978 حصانًا، أي أكثر من ضعف قوة النسخة العادية من يو 9 التي تنتج 1,288 حصانًا. 

وتعد أول سيارة إنتاجية في العالم مزودة بمنصة 1,200 فولت، مع بطاريات فائقة الكثافة تمنحها أداءً غير مسبوق في عالم السيارات الكهربائية.

الرقم القياسي الجديد الذي حققته يو 9 إكستريم تجاوز السرعة التي سجلتها بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ في عام 2019 عند 304.77 ميل في الساعة. 

ورغم أن الرقم لم يُسجل في كلا الاتجاهين، وبالتالي لا ينتزع رسميًا لقب أسرع سيارة إنتاجية من SSC تواتارا، إلا أن تفوق سيارة كهربائية صينية على إحدى أكثر السيارات الأوروبية احترامًا يمثل إنجازًا عالميًا بارزًا.

أظهر مقطع فيديو من داخل السيارة كيف انطلقت يو 9 إكستريم على المسار بسرعة تجاوزت 300 كم/ساعة قبل أن تدوس بقوة على دواسة التسارع لتقفز تدريجيًا إلى 450 ثم 470 كم/ساعة، وصولًا إلى الرقم القياسي 496 كم/ساعة. 

ورغم أن السيارة كان يمكنها كسر حاجز 500 كم/ساعة، إلا أن السائق اضطر للتخفيف من السرعة بسبب انحرافها الطفيف قرب الحاجز.

أعلنت BYD أن إنتاج يانج وانج يو 9 إكستريم سيكون محدودًا للغاية بـ 30 نسخة فقط، ما يجعلها واحدة من أندر السيارات الكهربائية في العالم. 

ورغم أن السعر لم يُكشف بعد، إلا أن الشركة لا تتوقع صعوبة في جذب المشترين بفضل الأداء الأسطوري والتميز الذي تحققه هذه السيارة.

