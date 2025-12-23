ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

بينما ينتظر العالم الإعلان الرسمي من شركة نيسان عن سيارتها السيدان الاقتصادية القادمة، ظهرت مؤخرًا صور مسربة عالية الجودة لسيارة نيسان فيرسا 2027، كاشفة عن ملامح أكثر عصرية وجرأة مما كان متوقعًا.

الصور التي التقطت لنموذج أولي مكشوف أثناء تصوير مواد دعائية في المكسيك، أكدت أن نيسان لم تكتفِ بتحديث بسيط، بل منحت سيارتها الصغيرة "إعادة صياغة" بصرية تجعلها تبدو كنسخة مصغرة من شقيقاتها الأكبر والأفخم، مما يضعها في مكانة متميزة ضمن فئة السيارات الصديقة للميزانية.

تصميم خارجي مستوحى من لغة نيسان المستقبلية

أبرز ما كشفته التسريبات هو التحول الجذري في الواجهة الأمامية؛ حيث حصلت نيسان فيرسا 2027 على تصميم "حاد" يعتمد على مصابيح أمامية مقسمة وشبكة أمامية جديدة كليًا وأكثر نحافة، بأسلوب يحاكي طرازي "سنترا" و"مورانو" الجديدين.

كما تبرز التغييرات الخارجية من خلال مصابيح خلفية بتوقيع ضوئي أكثر حدة، وتعديلات دقيقة على غطاء صندوق الأمتعة لتشمل حروف نيسان فيرسا بشكل بارز، بالإضافة إلى عجلات رياضية جديدة تضفي طابعًا أكثر حيويةً على السيارة.

المقصورة الداخلية: توجه نحو الرقمنة والراحة

تشير التقارير المسربة إلى أن نيسان قامت بتحديث مقصورة نيسان فيرسا 2027 لتشمل لوحة قيادة بتصميم متطور يضم مجموعة عدادات رقمية بالكامل ونظام معلومات ترفيهي محدث يدعم أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي.

ورغم الحفاظ على الأبعاد المدمجة التي تشتهر بها، إلا أن هناك تركيزًا واضحًا على تحسين جودة المواد المستخدمة وزيادة مستويات الراحة داخل المقصورة، لتلبية تطلعات الشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن "قيمة مقابل سعر" دون التنازل عن الأناقة.

مواصفات نيسان فيرسا 2027 الميكانيكية

من الناحية الميكانيكية، اختارت نيسان البقاء على "منصة V" الموثوقة، وهي نفس المنصة المستخدمة في طرازات ناجحة مثل "كيكس" و"كايت".

ومن المتوقع أن تستمر السيارة في الاعتماد على محركها رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ذي التنفس الطبيعي، ولكن مع تغيير جوهري يتمثل في إيقاف ناقل الحركة اليدوي نهائيًا؛ حيث ستتوفر السيارة حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT)، لضمان قيادة أكثر سلاسة واقتصادًا في استهلاك الوقود داخل المدن المزدحمة.

خطة الطرح العالمي وموقع الإنتاج

كشفت التسريبات أن إنتاج نيسان فيرسا 2027 سينتقل إلى مصنع نيسان في "أجواسكالينتس" بالمكسيك، وهو تحول استراتيجي يعكس خطط نيسان التوسعية في المنطقة.

ومن المرجح أن تنطلق السيارة أولًا في أسواق أمريكا اللاتينية، حيث تحظى بشعبية طاغية، قبل أن تتجه إلى الأسواق العالمية الأخرى.

ومع هذه التحديثات الجمالية والتقنية، يبدو أن فيرسا مستعدة تمامًا لتأكيد ريادتها كواحدة من أكثر السيارات الاقتصادية جاذبيةً وتطورًا مع بداية عام 2027.