قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
عزة عاطف

بينما ينتظر العالم الإعلان الرسمي من شركة نيسان عن سيارتها السيدان الاقتصادية القادمة، ظهرت مؤخرًا صور مسربة عالية الجودة لسيارة نيسان فيرسا 2027، كاشفة عن ملامح أكثر عصرية وجرأة مما كان متوقعًا. 

الصور التي التقطت لنموذج أولي مكشوف أثناء تصوير مواد دعائية في المكسيك، أكدت أن نيسان لم تكتفِ بتحديث بسيط، بل منحت سيارتها الصغيرة "إعادة صياغة" بصرية تجعلها تبدو كنسخة مصغرة من شقيقاتها الأكبر والأفخم، مما يضعها في مكانة متميزة ضمن فئة السيارات الصديقة للميزانية.

تصميم خارجي مستوحى من لغة نيسان المستقبلية

أبرز ما كشفته التسريبات هو التحول الجذري في الواجهة الأمامية؛ حيث حصلت نيسان فيرسا 2027 على تصميم "حاد" يعتمد على مصابيح أمامية مقسمة وشبكة أمامية جديدة كليًا وأكثر نحافة، بأسلوب يحاكي طرازي "سنترا" و"مورانو" الجديدين. 

كما تبرز التغييرات الخارجية من خلال مصابيح خلفية بتوقيع ضوئي أكثر حدة، وتعديلات دقيقة على غطاء صندوق الأمتعة لتشمل حروف نيسان فيرسا بشكل بارز، بالإضافة إلى عجلات رياضية جديدة تضفي طابعًا أكثر حيويةً على السيارة.

المقصورة الداخلية: توجه نحو الرقمنة والراحة

تشير التقارير المسربة إلى أن نيسان قامت بتحديث مقصورة نيسان فيرسا 2027 لتشمل لوحة قيادة بتصميم متطور يضم مجموعة عدادات رقمية بالكامل ونظام معلومات ترفيهي محدث يدعم أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي. 

ورغم الحفاظ على الأبعاد المدمجة التي تشتهر بها، إلا أن هناك تركيزًا واضحًا على تحسين جودة المواد المستخدمة وزيادة مستويات الراحة داخل المقصورة، لتلبية تطلعات الشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن "قيمة مقابل سعر" دون التنازل عن الأناقة.

مواصفات نيسان فيرسا 2027 الميكانيكية 

من الناحية الميكانيكية، اختارت نيسان البقاء على "منصة V" الموثوقة، وهي نفس المنصة المستخدمة في طرازات ناجحة مثل "كيكس" و"كايت". 

ومن المتوقع أن تستمر السيارة في الاعتماد على محركها رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ذي التنفس الطبيعي، ولكن مع تغيير جوهري يتمثل في إيقاف ناقل الحركة اليدوي نهائيًا؛ حيث ستتوفر السيارة حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT)، لضمان قيادة أكثر سلاسة واقتصادًا في استهلاك الوقود داخل المدن المزدحمة.

خطة الطرح العالمي وموقع الإنتاج

كشفت التسريبات أن إنتاج نيسان فيرسا 2027 سينتقل إلى مصنع نيسان في "أجواسكالينتس" بالمكسيك، وهو تحول استراتيجي يعكس خطط نيسان التوسعية في المنطقة. 

ومن المرجح أن تنطلق السيارة أولًا في أسواق أمريكا اللاتينية، حيث تحظى بشعبية طاغية، قبل أن تتجه إلى الأسواق العالمية الأخرى. 

ومع هذه التحديثات الجمالية والتقنية، يبدو أن فيرسا مستعدة تمامًا لتأكيد ريادتها كواحدة من أكثر السيارات الاقتصادية جاذبيةً وتطورًا مع بداية عام 2027.

نيسان فيرسا سعر نيسان فيرسا 2027 نيسان أسعار نيسان سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

الزراعة واجندتماع مع ممثلي الخدمات البيطرية

الزراعة تعقد اجتماعات موسعة للتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع

جانب من ورشة العمل

«الصحة» تنفذ دورة تدريبية لتفعيل منظومة القوى العاملة

احمد يحيي

أحمد يحيى لصدى البلد: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول المالي يقودون رؤيتنا لمستقبل الخدمات الرقمية

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد