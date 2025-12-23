الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب بنين بتقدم الكونغو بهدف نظيف، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

وسجل منتخب الكونغو الديمقراطية هدف التقدم عن طريق ثيو بونغوندا في الدقيقة 16 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

كشف مدربا منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين عن تشكيل فريقيهما قبل مواجهتهما، بعد قليل، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد بنين في كأس أمم أفريقيا

فى حراسة المرمى: مباسي نزاو.

فى خط الدفاع: وان بيساكا- مبيمبا- تاونزييي- ماسوكو- موتوسامي.

فى خط الوسط: بونغوندا- صديقي- كايمبي- مبوكو.

فى خط الهجوم: باكامبو.

تشكيل منتخب بنين ضد الكونغو الديمقراطية

فى حراسة المرمى: ساتورتين.

فى خط الدفاع: موميني- فيردون- روش- وورو.

فى خط الوسط: الميدا- إيموران- دوس- دودو- أييغون.

فى خط الهجوم: ألوكو.