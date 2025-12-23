مواجهة قوية بين الكونغو الديمقراطية وبنين في افتتاحية أمم أفريقيا 2025

تستعد الملاعب الأفريقية لاستضافة مباراة مرتقبة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وبنين، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء في الساعة الثانية والنصف عصرًا، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفريقين.

المجموعة الرابعة.. المنافسة مشتعلة

تضم المجموعة الرابعة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وبنين، منتخبي السنغال وبوتسوانا، ما يجعلها واحدة من أكثر المجموعات إثارة في البطولة. يسعى جميع الفرق لتحقيق بداية قوية، حيث ستشكل الجولة الأولى حجر الأساس لمشوار التأهل إلى دور الـ16.

كل فريق يسعى للبداية القوية

يركز منتخب الكونغو الديمقراطية على تقديم أداء هجومي قوي يعكس مكانته ضمن كبار القارة، مع الاعتماد على عناصر الخبرة في خط الوسط والهجوم لحصد النقاط الثلاث منذ البداية.

في المقابل، يسعى منتخب بنين إلى مفاجأة منافسه وإثبات قدرته على المنافسة في البطولة، مستغلاً سرعة لاعبيه وتنظيمهم الدفاعي لخلق فرص تسجيل مبكرة.

أهمية الفوز في الجولة الأولى

تكتسب الجولة الأولى أهمية خاصة لكل الفرق، نظرًا لأنها تمنح الدافع النفسي قبل المواجهات التالية.

ويعتبر الفوز في المباراة الافتتاحية عاملاً مهمًا في مزاحمة السنغال وبوتسوانا على بطاقتي التأهل، حيث أن أي تعثر قد يصعب مهمة الفريق لاحقًا في جدول المجموعة.











