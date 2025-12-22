كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

بدأ يبحث مشجعو كرة القدم عن القناة المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب حيث أعلن قناة الجزائرية نقل منافسات البطولة

ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب زيمبابوي في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب أغادير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 هي شبكة beIN Sports القطرية، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأعلنت أيضا قناة الجزائرية الرياضية إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني

وجاء تردد القناة الجزائرية كالتالي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة البث: HD

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة

أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب



تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025

تردد قناة TNT المغربية



التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية



القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية



قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2



التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Max Sport 1 البلغارية



القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

