كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

بدأ يبحث مشجعو كرة القدم عن القناة المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب حيث أعلن قناة الجزائرية نقل منافسات البطولة
ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب زيمبابوي في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب أغادير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 هي شبكة beIN Sports القطرية، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأعلنت أيضا قناة الجزائرية الرياضية إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني
وجاء تردد القناة الجزائرية كالتالي
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
جودة البث: HD
طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية
- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)
- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)
أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.
الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة
أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب
تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025
تردد قناة TNT المغربية
التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي
القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية
قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV
قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 23500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2
التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكسقناة Max Sport 1 البلغارية
القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات
القمر الصناعي: نايل سات
ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معامل الاستقطاب: أفقي