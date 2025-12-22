لاعب جنوب أفريقيا السابق: مصر دائمًا ضمن المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا

أكد مارك فيش، نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، أن منتخب مصر دائماً يكون ضمن أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن المنتخب المصري يمتلك نجومًا كبارًا مثل محمد صلاح ومرموش، ما يرفع من مستوى التوقعات ويجعل المنافسة على اللقب دائمًا عالية.

وأضاف مارك فيش، نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، في مداخلة مع الإعلامية دنيا هشام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المكانة الكبيرة تمثل تحدياً مستمراً للجمهور المصري، وللإعلام، وللاعبي المنتخب، خاصة في ظل تطور مستويات المنتخبات الأخرى التي أصبحت أكثر تنافسية.

وذكر مارك فيش، نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، أن التحدي الأكبر بالنسبة لأي منتخب منافس لمصر يكمن في التركيز على نفسه، مستعرضًا قدراته ومهارات لاعبيه، بعيداً عن رهبة مواجهة منتخب تاريخي وذو سجل حافل.

وأوضح أن منتخب جنوب أفريقيا، على وجه الخصوص، يجب أن يبني على ما حققه خلال 12 إلى 18 شهراً الماضية، وأن يركز على الأداء الفردي والجماعي دون الانشغال بإمكانيات المنافس المصري.