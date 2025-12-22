المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه دكرنس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



تقدم كريم بامبو لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل دكرنس عن طريق مصطفى صفوت في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وعاد المصري للتقدم في المباراة بهدف لمنذر طمين في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، وأضاف عمر الساعي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول .

وخلال الشوط الثاني نجح فريق دكرنس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق مصطفى صفوت قبل أن يعود كريم بامبو ويسجل الرابع للبواسل.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شحاته

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة ، أحمد علي عامر، كريم بامبو، عمر الساعي، حسن علي

خط الهجوم: منذر طمين

بدلاء المصري

محمود حمدي، أحمد أيمن منصور، بونور موجيشا، زياد فرج، أحمد القرموطي، محمد الشامي والثلاثي الناشئ، أحمد شرف، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.