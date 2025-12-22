قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
رياضة

المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
عبدالله هشام

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه دكرنس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.


تقدم كريم بامبو لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل دكرنس عن طريق مصطفى صفوت في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وعاد المصري للتقدم في المباراة بهدف لمنذر طمين في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، وأضاف عمر الساعي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول .

وخلال الشوط الثاني نجح فريق دكرنس  في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق مصطفى صفوت قبل أن يعود كريم بامبو ويسجل الرابع للبواسل.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شحاته

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة ، أحمد علي عامر، كريم بامبو، عمر الساعي، حسن علي

خط الهجوم: منذر طمين

بدلاء المصري
محمود حمدي، أحمد أيمن منصور، بونور موجيشا، زياد فرج، أحمد القرموطي، محمد الشامي والثلاثي الناشئ، أحمد شرف، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.

المصري البورسعيدي نادي المصري دكرنس المصري ودكرنس كأس مصر

