مهيب يكشف 3 صفقات منتظره بين الأهلي والمصري البورسعيدي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اقتراب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته الشتوية المقبلة، من خلال التعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي.

وقال مهيب عبر برنامجه «اللعيب» على شاشة «إم بي سي مصر»: «الأهلي بصدد التعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي».

وأضاف: «المصري يرغب في تجديد إعارة عمر الساعي بالإضافة إلى الحصول على خدمات حارس مرمى الأهلي حمزة علاء».

وتابع: «الأهلي يفكر في الصفقات التبادلية ومن المنتظر أن يتم حسمها خلال الأيام المقبلة».

واختتم مهيب عبدالهادي حديثه قائلًا: «أحمد عيد سيكون لاعبًا حرًا في نهاية الموسم ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل، ولكن الأهلي يرغب في شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب ليكون لاعبًا في القلعة الحمراء بيناير».