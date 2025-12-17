أحمد أيمن منصور: هدفنا مركز متقدم في الدوري وحصد بطولة

أكد أحمد أيمن منصور، لاعب النادي المصري البورسعيدي، أن لاعبي الفريق يمتلكون حافزًا كبيرًا لتقديم موسم مميز، والعمل على تحقيق مركز متقدم في جدول الدوري خلال الموسم الحالي.



وقال أحمد أيمن، في تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس»، إن اللاعبين عقدوا جلسات مع إدارة النادي منذ انطلاق الموسم لمناقشة مطالبهم، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاهم والدعم المتبادل داخل منظومة النادي.



وأضاف أن لاعبي المصري لديهم إصرار قوي على أن يكون الموسم الجاري مختلفًا عن المواسم السابقة، خاصة في ظل السعي الجاد للمنافسة على بطولة تُرضي طموحات جماهير النادي.



كما أثنى لاعب المصري على دور كامل أبو علي، رئيس النادي، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في توفير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم الفريق وتحقيق الأهداف المرجوة.