ضبط عجوز مسن تعدي على سيدة وسحب عكازها أثناء سيرها بالطريق العام بالمحلة والنيابة تحجزه

تمكن ضباط الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عجوز مسن تعدي علي سيدة وسحب عكازها أثناء سيرها بطريق العام بشارع سعد محمد سعد بمدينة المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجزه علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ حول واقعة تعدي عجوز مسن وسب ولعن سيدة بمحيط موقع مسجد الشامي بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط العجوز المتهم .

سقوط المتهم



وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة وتم اقتياده إلي ديوان مباحث القسم لعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.