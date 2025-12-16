محافظ الغربية: رسالة الأوقاف ركيزة أساسية في بناء الوعي وترسيخ القيم

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وذلك عقب مباشرته مهام عمله مديرًا لمديرية أوقاف الغربية، في إطار حرص المحافظة على دعم القيادات الدينية وتعزيز دورها التنويري والمجتمعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في ترسيخ الفكر الوسطي وبناء الإنسان.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن خالص تهانيه للشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته، ومؤكدًا أن مديرية الأوقاف تمثل أحد الأعمدة الأساسية في نشر صحيح الدين وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية داخل المجتمع، بما يسهم في حماية العقول وبناء وعي حقيقي لدى المواطنين، خاصة النشء والشباب.

دعم الأسر والعائلات

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية تولي أهمية كبيرة للتنسيق المستمر مع مديرية الأوقاف، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية من أجل دعم الاستقرار المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الانتماء والعمل والإخلاص، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويخدم الصالح العام.

وقال اللواء اشرف الجندي نثق في قدرة قيادات الأوقاف على أداء دورها التوعوي والدعوي على أكمل وجه، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك تقوم على التجديد الواعي للخطاب الديني، والاقتراب من قضايا الناس، والمشاركة الفاعلة في بناء الإنسان المصري على أسس صحيحة.

كما حرص محافظ الغربية على توجيه الشكر والتقدير للشيخ نوح العيسوي، مدير مديرية أوقاف الغربية السابق، مثمنًا ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه المسؤولية، وما قدمه من إسهامات ملموسة في تطوير العمل الدعوي والانضباط الإداري داخل المديرية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة.

تعظيم دور الأوقاف

من جانبه، أعرب الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال والدعم، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ توجيهات الدولة ووزارة الأوقاف، بما يحقق رسالة الأوقاف السامية ويخدم أبناء محافظة الغربية على الوجه الأمثل.