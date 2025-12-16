قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير التأمين الصحي بالغربية: المتابعة الدورية هي الأساس لضبط الأداء وتلافي السلبيات

مدير فرع التأمين الصحي بالغربية
مدير فرع التأمين الصحي بالغربية
الغربية أحمد علي

ناقش الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي، موقف مشروعات التطوير فى عدد من منشآت التأمين الصحي، بجانب أليات تحسين الخدمات الصحية والعلاجية  ومنظومة الدواء لمنتفعى التأمين الصحي، وذلك في ضوء التعليمات المستمرة من  الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبمتابعة الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالهيئة.

مناقشة مدير فرع التأمين الصحي 

جاء ذلك خلال اجتماعً تنفيذيً موسعًا بمقر الفرع، بحضور الدكتور محمد غازي ،نائب مدير الفرع ، وطه الصياد، مدير أمانة الفرع ، وبحضور أعضاء المكتب الفني بالفرع ، ومديري الإدارات المختلفة، ومديري المناطق والمستشفيات والعيادات، وذلك ضمن خطة الفرع للمتابعة المستمرة والارتقاء بمنظومة العمل داخل جميع الوحدات الصحية.

تحرك عاجل 

استهل الدكتور بركات الاجتماع بالتأكيد على أهمية المرور الميداني المستمر من قِبل مديري الإدارات والوحدات، مشددًا على أن المتابعة الدورية هي الأساس لضبط الأداء وتلافي السلبيات في وقتها، فضلًا عن تعزيز الانضباط ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، موجها إعداد تقارير أسبوعية تتضمن أبرز الملاحظات التي يتم رصدها خلال الزيارات الميدانية، على أن تشمل حلولًا عملية وسريعة مع تحديد مسؤوليات واضحة لكل إدارة لضمان سرعة التنفيذ.

حل مشكلات صحية 

وفي إطار تطوير البنية التحتية الطبية، كلّف الدكتور بركات القسم الهندسي بسرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية وتسليمها في مواعيدها المحددة، إلى جانب المرور المنتظم على أعمال الصيانة داخل الوحدات .

وبخصوص منظومة الدواء، أوضح مدير عام الفرع أنه تم توفير نحو 70% من نواقص الأدوية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة مع التموين الطبي والصيدليات لتحقيق الانضباط وتوفير الأصناف اللازمة للمرضى، مشددا على ضرورة متابعة الصيدليات المتعاقدة والمستشفيات، وإنجاز عمليات المراجعة والصرف في أسرع وقت، مع تسليم التقارير النهائية للإدارة المالية لاستكمال الأعمال المطلوبة.

تحسين خدمات علاجية 

كما ناقش الاجتماع عددًا من النقاط التي تحتاج إلى دعم عاجل داخل بعض الوحدات، مع وضع خطة عمل للفترة المقبلة تهدف إلى سد النواقص وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة لضمان تنفيذ توجيهات الإدارة العامة للتأمين الصحي.

