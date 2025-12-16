مصادرة 195 زجاجة زيت و437 كيس مكرونة مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط تاجرى تموين بمركز كفرالزيات، استوليا وتصرفا فى سلع تموينية عبارة عن 195 زجاجة زيت و437 كيس مكرونة تموينية ببيعها فى السوق السوداء للتربح ماليا من فارق السعر بدون وجه حق.

توجيهات محافظ الغربية



كان أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف الرقابة التموينية بالمديرية بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على البدالين التموينيين بمركز كفرالزيات، وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية عبارة عن 195 زجاجة زيت وأخر تصرف فى 437 كيس مكرونة تموينية وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 6 محال بقالة تموينية بمركز كفرالزيات مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية لصرف التموين لجمهور المواطنين.

تحرك عاجل

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالين وتحرير محاضر لهم وإخطار النيابة لتجرى شئونها.