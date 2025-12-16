مصادرة 5 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة مجهولة المصدر ودون بيانات في حملة بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 5 طن أعلاف حيوانية مغشوشة مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لإنتاج وعرض الأعلاف للبيع بمركز المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية



وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، بتمكن حملة ضمت رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز المحلة، من ضبط 5 طن أعلاف حيوانية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفه للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, داخل مصنع لإنتاج وعرض الأعلاف للبيع بمركز المحلة.

تحرك عاجل



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين من السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية والمغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.