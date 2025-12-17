قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
محافظات

مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 طلاب بكلية الحقوق بإصابة فى الوجه أثناء استقلالهم مركبة توك توك إثر إلقاء شخصين يستقلان دراجة نارية ملثمين الوجه مياه نار على وجوههم فى منطقة البر الشرقى بالطريق البطيء اتجاه قرية البقاشين بمدينة كفر شكر .
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة بنها خلال قيام شخصين ملثمين الوجه بإلقاء مياه النار على وجوههم أثناء استقلالهم مركبة التوك التوك بمنطقة البر الشرقى بمدينة كفر شكر.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة " إبراهيم. أ. ذ"  20 سنة  و" يوسف. ح. م"  19 سنة و" إيهاب. هـ. أ" 18 سنة ، وذلك خلال استقلالهم مركبة توك توك، حيث قام شخصان ملثمان بإلقاء مياه النار على وجوههم وفرا هاربين تجاه طريق قرية تصفا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

القليوبية محافظة القليوبية كفر شكر مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

