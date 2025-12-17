مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر

أصيب 3 طلاب بكلية الحقوق بإصابة فى الوجه أثناء استقلالهم مركبة توك توك إثر إلقاء شخصين يستقلان دراجة نارية ملثمين الوجه مياه نار على وجوههم فى منطقة البر الشرقى بالطريق البطيء اتجاه قرية البقاشين بمدينة كفر شكر .

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة " إبراهيم. أ. ذ" 20 سنة و" يوسف. ح. م" 19 سنة و" إيهاب. هـ. أ" 18 سنة ، وذلك خلال استقلالهم مركبة توك توك، حيث قام شخصان ملثمان بإلقاء مياه النار على وجوههم وفرا هاربين تجاه طريق قرية تصفا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.