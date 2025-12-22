قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
حمزة شعيب

يحتضن ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط مواجهة عربية خالصة، تجمع بين منتخبي الجزائر والسودان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدخل منتخب الجزائر، الملقب بـ«محاربي الصحراء»، البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة الهيبة القارية والمنافسة بقوة على اللقب، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه المحترفين في الدوريات الأوروبية، في مجموعة تضم أيضًا منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في المقابل، يسعى منتخب السودان «صقور الجديان» إلى الظهور بصورة مشرفة في مستهل مشواره بالبطولة، ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين لتصدر المجموعة، بما يعزز حظوظه في بلوغ الدور التالي.

موعد مباراة الجزائر والسودان

تقام مباراة الجزائر والسودان يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة البداية في تمام:

الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب والجزائر

الخامسة مساءً بتوقيت السودان ومصر

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان

تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر شبكة beIN Sports، حيث تُذاع مواجهة الجزائر والسودان عبر قنوات beIN Max المخصصة لبث البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

طريقة اللعب: 4-3-3
حراسة المرمى: ريان ماندريا
الدفاع: أيت نوري – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – يوسف عطال
الوسط: إسماعيل بن ناصر – راميز زروقي – نبيل بن طالب
الهجوم: محمد أمين عمورة – بغداد بونجاح – رياض محرز

التشكيل المتوقع لمنتخب السودان

طريقة اللعب: 4-3-3
حراسة المرمى: علي أبو عشرين
الدفاع: بخيت خميس – مصطفى عبد القادر – الطيب عبد الرازق – عوض زيد
الوسط: عاقلة عبد الله – والي الدين خضر – صلاح الدين عادل
الهجوم: أبو بكر عيسى – محمد عبد الرحمن – ياسر مزمل

الجزائر السودان كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

رنا رئيس

رنا رئيس تخطف الأنظار بالأسود.. صور

احمد شفيق

بدلا من ابو غزالة.. أحمد شفيق مخرجا لمسلسل بيبو بطولة كزبرة فى رمضان 2026

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

