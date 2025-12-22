موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط مواجهة عربية خالصة، تجمع بين منتخبي الجزائر والسودان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدخل منتخب الجزائر، الملقب بـ«محاربي الصحراء»، البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة الهيبة القارية والمنافسة بقوة على اللقب، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه المحترفين في الدوريات الأوروبية، في مجموعة تضم أيضًا منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في المقابل، يسعى منتخب السودان «صقور الجديان» إلى الظهور بصورة مشرفة في مستهل مشواره بالبطولة، ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين لتصدر المجموعة، بما يعزز حظوظه في بلوغ الدور التالي.

موعد مباراة الجزائر والسودان

تقام مباراة الجزائر والسودان يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة البداية في تمام:

الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب والجزائر

الخامسة مساءً بتوقيت السودان ومصر

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان

تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر شبكة beIN Sports، حيث تُذاع مواجهة الجزائر والسودان عبر قنوات beIN Max المخصصة لبث البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

طريقة اللعب: 4-3-3

حراسة المرمى: ريان ماندريا

الدفاع: أيت نوري – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – يوسف عطال

الوسط: إسماعيل بن ناصر – راميز زروقي – نبيل بن طالب

الهجوم: محمد أمين عمورة – بغداد بونجاح – رياض محرز

التشكيل المتوقع لمنتخب السودان

طريقة اللعب: 4-3-3

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: بخيت خميس – مصطفى عبد القادر – الطيب عبد الرازق – عوض زيد

الوسط: عاقلة عبد الله – والي الدين خضر – صلاح الدين عادل

الهجوم: أبو بكر عيسى – محمد عبد الرحمن – ياسر مزمل