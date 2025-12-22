قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رياضة

أليسون يكشف سر الفوز الصعب على توتنهام: كنا شجعان حتى اللحظة الأخيرة

أليسون بيكر
أليسون بيكر
حمزة شعيب

علق البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، على فوز فريقه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن المواجهة اتسمت بالإثارة والحماس حتى الدقائق الأخيرة.

وواصل ليفربول نتائجه الإيجابية خلال الفترة الماضية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أوضح أليسون أن لاعبي “الريدز” تعاملوا بشكل جيد مع الضغط الكبير الذي فرضه توتنهام، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال الحارس البرازيلي إن المباراة كانت صعبة وحماسية، مشيرًا إلى أن الفوز في الدوري الإنجليزي لا يكون سهلًا مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن فريقه أظهر شجاعة كبيرة للحفاظ على التقدم خلال آخر 20 دقيقة رغم محاولات توتنهام المكثفة.

وأضاف أليسون أن الفريق لم يكن سعيدًا باستقبال هدف، موضحًا أن الحفاظ على نظافة الشباك كان هدفًا مهمًا، إلا أن حصد النقاط الثلاث خارج الأرض يُعد أمرًا إيجابيًا، خاصة أمام منافس بحجم توتنهام.

وتطرق حارس ليفربول إلى الضغط الذي تعرض له الفريق في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الأمر معتاد في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تُعد اللحظات الأخيرة الأكثر خطورة في أي مباراة.

وأشار أليسون إلى أن فريقه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل بالكرة عندما سيطر على مجريات اللعب، وخلق فرص تهديفية أكثر، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن اللاعبين تعاملوا بشكل جيد مع الكرات العرضية والفرص التي سنحت لتوتنهام في نهاية اللقاء.

واختتم أليسون تصريحاته بالتأكيد على أن ليفربول أظهر صلابة دفاعية كبيرة في الدقائق الحاسمة، رغم الضغط الجماهيري ومحاولات توتنهام المتأخرة، ليخرج الفريق في النهاية بفوز مهم خارج الديار.

