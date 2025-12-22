الغندور: أليو ديانج مش بيلعب أساسي مع مالي ليه

علق الإعلامي خالد الغندور علي عدم مشاركة اليوديانج نجم الاهلي مع منتخب مالي في امم أفريقيا رغم وجود اسمه في التشكيل الأساسي للمنتخب

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"هو اليو ديانج مش بيلعب اساسي مع مالي ليه".



وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تشكيل منتخبي مالي وزامبيا قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد تشكيل منتخب مالي وجود أليو ديانج نجم النادي الأهلي بشكل أساسي حاملا شارة قيادة المنتخب أمام زامبيا.



وجاء تشكيل مالي كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

الدفاع: عبدولاي ديباي - مامادو فوفونا - أمادو دانتي

الوسط: أليو ديانج - مامادو سنجاري - ويو كوليبالي - نيني دورجليس - لاسين سينايوكو.

الهجوم: البلال توريه - كاموري دومبيا