قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

 وجاء الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

 وأكد العميد أن حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار يُعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل صعوبة مباريات الافتتاح بالبطولات القارية.

إهدار الفرص سبب صعوبة اللقاء

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أوضح حسام حسن أن لاعبي المنتخب أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة أكثر من اللازم. وأكد أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل والأجدر بالفوز، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء.

قلة التركيز ومنح الثقة للمنافس

وأضاف المدير الفني: «كان في قلة تركيز وضيعنا فرص كتير جدًا، وده خلّى فريق زيمبابوي يصدق نفسه ويبذل مجهود كبير لأنه حس إن عنده فرصة». وأشار إلى أن استغلال الفرص كان سيحسم المباراة مبكرًا ويمنح اللاعبين أفضلية أكبر خلال مجريات اللقاء.

التعلم من الأخطاء والنظر للأمام

وتابع حسام حسن: «لو كان في تركيز في الفرص، كان الماتش مش هيبقى صعب بالشكل ده». مشددًا على أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال التدريبات المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات القادمة.

طموح مشروع بالتتويج

وفي ختام تصريحاته، أكد المدير الفني أن الفوز جاء بصعوبة، لكنه يحمل العديد من الدروس الإيجابية، قائلًا: «إحنا بنتعلم من الدرس، ومن حقنا ومن حق لاعبينا إن يكون عندهم طموح الفوز بالبطولة». واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرات اللاعبين وإصرارهم على تقديم الأفضل خلال مشوار البطولة.


 

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة اخبار منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

ترشيحاتنا

حريق مؤسسة الزكاة

تفاصيل نشوب حريق داخل مخازن خشب في المرج.. صور

الحريق

حريق هائل داخل مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة بالمرج .. صور

المستشار محمد السعيد الشربيني

المرافعة في محاكمة متهمة إخوانية بثت أخبار كاذبة.. غدًا

بالصور

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي

روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد