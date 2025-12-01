قائمة الكونغو الديمقراطية لكأس الأمم الإفريقية 2025

أعلن سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، قائمة الفريق استعدادا لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

استبعد سيباستيان ديسابر، اللاعب يوان ويسا، مهاجم نيوكاسل يونايتد، من القائمة، حيث لم يشارك لأول مرة مع فريقه الجديد بسبب إصابة في الركبة.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، في 21 ديسمبر، وتختتم في 18 يناير.

وجاءت قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية كالتالي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (نادي إف سي نوح)، ليونيل مباسي (لوهافر)، ماثيو إيبولو (ستاندارد لييج)

خط الدفاع: آرون وان بيساكا (وست هام يونايتد)، جيديون كالولو (لوريان)، آرثر ماسواكو (سندرلاند)، يوريس كاييمبي (جينك)، روكي بوشيري، أكسيل توانزيبي (بيرنلي)، تشانسيل مبيمبا (ليل)، ستيف كابوادي (ليجيا وارسو).

خط الوسط: نواه صديقي (سندرلاند)، إيدو كايمبي (واتفورد)، صامويل موتسامي (اتروميتوس)، تشارلز بيكل (اسبانيول)، نجالايل موكاو (ليل)، ماريو سترويكينز (أندرلخت)، ثيو بوندجوندا (سبارتاك موسكو)، مايكل أنجي باليكويشا (سيلتيك)، ناثانيال مبوكو (مونبلييه)، بريان سيبينجا (كاستيلون).

خط الهجوم: سيمون بانزا (الجزيرة)، إبراهيم مايلي (بيراميدز)، صامويل إيسيندي (أوجسبورج)، ميشاك إيليا (ألانيا سبور)، سيدريك باكومبو (ريال بيتيس).