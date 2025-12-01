قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس سلامة الغذاء: تعميم نتائج تحاليل البلوجر للمياه أمر غير منضبط.. والمعلومات غير دقيقة
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى
د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى
د. محمد عسكر

لم يعد الحديث عن تراجع الأخلاق مجرد رأي متشائم أو نظرة سوداوية للمستقبل، بل أصبح واقعاً يلمسه كل من يتعامل بشكل يومي مع وسائل التواصل الإجتماعي ويتابع ما تبثه من قيم وسلوكيات غريبة عن منظومتنا الثقافية العربية. لم يعد الشباب يتلقّون أفكارهم من الأسرة أو المدرسة أو حتى من الخبرات المباشرة مع الحياة، بل باتت منصات مثل فيس بوك وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب هي المعلم الأول، والمربي الأكثر تأثيراً، والموجّه الذي يحدد ما هو طبيعي وما هو مثير للإعجاب وما هو مختلف. وللأسف، فإن كثيراً من المحتوى المنتشر اليوم لا يحمل سوى دعوات واضحة للسلوكيات المستفزة أو الغريبة، التي لا تمت لقيمنا بصلة، ولا تحترم خصوصية المجتمع ولا خصوصية الأفراد.
إن التكنولوجيا، رغم كونها أداة عظيمة للمعرفة والتواصل، تحولت في السنوات الأخيرة إلى سيف ذو حدين، بل وربما أصبح الحد السلبي هو الأشد بروزاً لدى فئة كبيرة من الشباب. لقد سمحت منصات التواصل الإجتماعي لأي شخص بأن يصبح مؤثراً بمجرد تحقيق عدد من المشاهدات، بغض النظر عن جودة ما يقدمه أو قيمته أو أثره. وبهذا، تم تحويل الشهرة إلى هدفاً في حد ذاتها، وأضحى لفت الأنظار وسيلة لتحقيقها حتى وإن كان ذلك على حساب الذوق العام،  أو الإحترام و الأخلاق.
من الملاحظ اليوم أن كثيراً من الشباب يسعون لتقليد محتوى يعتمد على السخرية، التفاهة، التحديات الخطيرة، أو السلوكيات المتحررة التي لا تتماشى مع البيئة العربية المحافظة. لقد أصبحت التريندات هي البوصلة الجديدة، فهي التى تحدد ما سيقوله الناس وكيف يفكرون وكيف يتصرفون. وما إن تظهر عادة جديدة حتى تُقلّد بلا وعي، ودون التفكير في آثارها الإجتماعية أو الأخلاقية.
إن الخطر الحقيقي يكمن في أن التأثير لم يعد سطحياً كما كان في السابق. فمع الوقت، تتطبع السلوكيات وتصبح جزءاً من الهوية الفردية. فالشاب الذي كان في الماضي يخجل من القيام بتصرف غير لائق بات اليوم يراه عادياً، بل وربما يعتبره دليلاً على الجرأة والحداثة. وهذا التحول في المعايير القيمية يُنذر بتداعيات خطيرة على المجتمع ككل، لأنه يخلق جيلاً يفتقد القدرة على التمييز بين الحرية والفوضى، وبين التعبير عن الذات والإساءة للآخرين، وبين الإبداع والإبتذال.
لقد أدت هذه الفوضى الرقمية إلى تراجع دور الأسرة في التربية، وتراجع تأثير المدرسة، وغياب القدوة الإيجابية. فالطفل أو المراهق اليوم يقضي ساعات طويلة أمام المحتوى المرئي، بينما يقضي وقتاً أقل بكثير في التفاعل مع أسرته أو ممارسة النشاطات الحقيقية التي تنمي مهاراته وقيمه. والأخطر من ذلك أن هذا المحتوى يقدم نماذج لامعة تبدو ناجحة وسعيدة، ما يدفع الشباب للإعتقاد بأن السلوكيات الغريبة أو اللا أخلاقية هي الطريق الأسرع لتحقيق القبول الإجتماعي.
إن الإستخدام السلبي للتكنولوجيا هو المسؤول الأكبر عن هذا التدهور القيمي. فالإنفتاح المفاجئ على ثقافات مختلفة دون وجود وعي أو أدوات نقدية جعل الشباب يتلقّون الرسائل دون غربلة. كما أن إنتشار الإعلانات والمحتوى المدفوع جعل الكثير من المؤثرين يروّجون لأنماط حياة لا تتناسب مع واقع الشباب العربي، فخلق ذلك فجوة بين ما يراه الشباب وما يستطيعون تحقيقه، مما يؤدي بدوره إلى الإحباط أو السعي وراء أي وسيلة لجذب الإنتباه.
لكن رغم كل هذه التحديات، لا يزال بالإمكان إصلاح الوضع إذا توفرت الإرادة. فالمنصات نفسها التي نشرت السلوكيات السلبية يمكن أن تصبح أدوات فعالة لنشر الوعي والأخلاق والقيم الإيجابية. نحن بحاجة إلى حملات إعلامية واعية، إلى مؤثرين يقدّمون محتوى يحترم العقول، وإلى تعزيز دور الأسرة والمدرسة في التوجيه والتوعية. كما نحتاج إلى تشجيع الشباب على التفكير النقدي وعدم تقليد ما يرونه دون فهم أو تحليل.
إن أخلاق المجتمع هي رصيده الحقيقي. وإذا سمحنا لهذا الرصيد أن يتراجع دون مقاومة، فلن يكون المستقبل أفضل مما نراه اليوم. لذلك، فإن الوعي هو خط الدفاع الأول، والتربية هي خط الدفاع الأخير. وبين هذين الخطين، علينا جميعاً - أفراداً ومؤسسات - أن نقف وقفة جادة كي نعيد الأخلاق إلى مقدمة المشهد، قبل أن نصحو على جيل كامل فقد البوصلة تماماً.
لنعد خطوة إلى الوراء، ونسأل أنفسنا: هل ما يحدث هو تقدم أم تراجع؟ هل التكنولوجيا قربت الناس أم فرّقتهم؟ هل المحتوى الذي نستهلكه يضيف إلينا أم ينال منا ويُشوّه وعينا؟ الإجابة واضحة، والخطر واضح، ويبقى أن ننتبه… قبل فوات الأوان.

تراجع الأخلاق وسائل التواصل الإجتماعي الأسرة المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

ترامب

البيت الأبيض: ترامب يستضيف زعيمي رواندا وجمهورية الكونغو الخميس المقبل

الخليل

حادث دهس يثير الذعر قرب مستوطنة كريات أربع.. والسيارة تهرب إلى الخليل

بوتين

الكرملين: بوتين تلقى تقارير عن السيطرة على بوكروفسك وفوفشانسك

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد