قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
نخضع لتقييم أوروبي.. رئيس هيئة سلامة الغذاء: حجم المياه المعبأة في مصر يصل لـ 4 مليارات لتر سنويًا
رئيس سلامة الغذاء: تعميم نتائج تحاليل البلوجر للمياه أمر غير منضبط.. والمعلومات غير دقيقة
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. إطلاق معرض مرئيات متصلة للفن التشكيلي مساء غد الثلاثاء

إطلاق معرض "مرئيات متصلة
إطلاق معرض "مرئيات متصلة
تصوير محمد زاهر

يشهد جاليري بيكاسو إيست مساء غد الثلاثاء بالقاهرة الجديدة إطلاق معرض "مرئيات متصلة" للفن التشكيلي الذى تقيمه أرتوداي بالتعاون مع محمد الدهشوري -  سيلفر سكرين الشريك الاستراتيجي والإعلامي بمشاركة 66 فناناً تشكيليا من 18 دولة عربية واوروبية وذلك في الفترة من 2 ديسمبر الى 9 ديسمبر .


و أكدت شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لأرتوداي أن "مرئيات متصلة "منصة فنية استثنائية للكشف عن دور الفن كسلعة عالمية لمد الجسور بين الثقافات والشعوب.

وأضافت بدر : "دورنا في أرتوداي هو أن نبني عائلة كبيرة من الفنانين تتجاوز الحدود الجغرافية حيث نحن نؤمن بقوة الإبداع في مد الجسور، وسنستمر في العمل لتمكين هذه الأصوات الفنية وإيصال رسائلها إلى العالم".


من جانبه، أعرب رضا إبراهيم مؤسس جاليري بيكاسو إيست الشريك الاستراتيجي ل "مرئيات متصلة" عن سعادته باستضافة المعرض، مشيراً إلى أن الهدف الدائم للجاليري هو أن يكون "منارة للفن، ليس فقط على المستوى المحلي بل الإقليمي والدولي".

وتابع إبراهيم: "إن احتضان هذا العدد الكبير من الفنانين التشكيليين  الموهوبين من 18 دولة مختلفة يعكس التزامنا بتوفير منصة عالمية تليق بإبداعاتهم والفن هو لغة المكان والزمان، ويسعدنا أن تكون القاهرة هي النقطة التي تتصل فيها هذه المرئيات والإبداعات المتنوعة".


ويحظى معرض "مرئيات متصلة" بدعم استراتيجي رفيع من عدد كبير من المؤسسات الدبلوماسية والثقافية مما يؤكد على أهميته الثقافية ومن ابرز الشركاء الاستراتيجيين للمعرض السفارة الاسبانية بالقاهرة، السفارة التركية بمصر، مركز يونس إمرا، والمركز الثقافي الإيطالي، وحملة مانحي الأمل، جوميناي أفريقيا، وTrack3.

ويُتيح المعرض للجمهور فرصة استثنائية لمشاهدة أعمال فنية متنوعة تعكس تجارب ورؤى من قارات مختلفة، مما يجعله حدثًا فنيًا بارزًا في الأجندة الثقافية للقاهرة.


يأتي المعرض في إطار حرص أرتوداي على التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز نشر الفن والتوعية بأهميته، وبناء "عائلة فنية عالمية كبيرة تتجاوز الحدود الجغرافية".

 
وتعد أرتوداي (Artoday)، التي أسستها شيرين بدر في عام 2016 منظمة فنية ذات رؤية وتعتبر قوة رائدة ومؤثرة في المشهد الفني بمنطقة الشرق الأوسط. حيث تلتزم المنظمة بدعم وتعزيز الفن المزدهر محليًا وخارجياً، مع التركيز على رعاية المواهب المصرية والعربية والأفريقية.

وتتمثل مهمتها الأساسية في سد الفجوة بين الفنانين الكبار والصاعدين، وضمان حصول أصواتهم على اعتراف دولي على الساحة العالمية.

ويتجسد وصول أرتوداي العالمي الواسع من خلال شراكات هامة مع مؤسسات دولية في ألمانيا والولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا، مما يعزز التبادل الثقافي الحيوي والحوار الفني.

جاليري بيكاسو معرض مرئيات متصلة للفن التشكيلي محمد الدهشوري أرتوداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

كبدة اسكندراني

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بمذاق احترافي

الايدز

اختراع دواء جديد يقضي على مرض الإيدز

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد