أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
نخضع لتقييم أوروبي.. رئيس هيئة سلامة الغذاء: حجم المياه المعبأة في مصر يصل لـ 4 مليارات لتر سنويًا
رئيس سلامة الغذاء: تعميم نتائج تحاليل البلوجر للمياه أمر غير منضبط.. والمعلومات غير دقيقة
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
محمد صبيح

يعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وذلك بدون إضافة مصنعية، حيث جاءت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.

الأونصة: سجلت 201015 جنيها للبيع، و199950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246465 جنيها6430 جنيها 
عيار 225925 جنيها5895 جنيها 
عيار 215655 جنيها5625 جنيها 
عيار 184845 جنيها4820 جنيها 
عيار 143770 جنيها3750 جنيها 
عيار 123230 جنيها3215 جنيها 
الاونصة201015 جنيها199950 جنيها 
الجنيه الذهب45240 جنيها45000 جنيه 
الأونصة بالدولار4239.08 دولار

بلغ سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 6465 جنيها للبيع و6430 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة. 

أما الذهب عيار 22 فقد سجل 5925 جنيها للبيع و5895 جنيها للشراء، ويُعد من الأعيرة الشائعة في بعض المشغولات. 

سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء بدون مصنعية

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، 5655 جنيها للبيع و5625 جنيها للشراء. 

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4845 جنيها للبيع و4820 جنيها للشراء، ويُستخدم بكثرة في المشغولات ذات التصميمات الحديثة. 

أما الذهب عيار 14 فقد وصل إلى 3770 جنيها للبيع و3750 جنيها للشراء، بينما سجل الذهب عيار 12 نحو 3230 جنيه للبيع و3215 جنيها للشراء. 

سعر الأونصة

الأونصة الذهبية سجلت 201015 جنيها للبيع و199950 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 45240 جنيها للبيع و45000 جنيه للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة بالدولار 4229.61 دولار.

