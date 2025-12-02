أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

يعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وذلك بدون إضافة مصنعية، حيث جاءت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.

الأونصة: سجلت 201015 جنيها للبيع، و199950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6465 جنيها 6430 جنيها عيار 22 5925 جنيها 5895 جنيها عيار 21 5655 جنيها 5625 جنيها عيار 18 4845 جنيها 4820 جنيها عيار 14 3770 جنيها 3750 جنيها عيار 12 3230 جنيها 3215 جنيها الاونصة 201015 جنيها 199950 جنيها الجنيه الذهب 45240 جنيها 45000 جنيه الأونصة بالدولار 4239.08 دولار

