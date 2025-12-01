نور.. تطبيق ذكي لأول مرة في افتتاح قصر ثقافة الغردقة

شهد افتتاح قصر ثقافة الغردقة ظهور تجربة جديدة وغير مسبوقة في المشهد الثقافي المصري، حيث تم الكشف عن نور وهو مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، صمم خصيصًا لتسهيل متابعة الفعاليات والعروض داخل القصر، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للزوار.

ويعد نور أول نظام ذكي يقدم للرواد خدمة الإرشاد الثقافي اللحظي، إذ يستطيع تزويد الزائر بمعلومات فورية عن مواعيد العروض، أماكن القاعات، تفاصيل الورش الفنية، إضافة إلى تقديم نبذة عن الفرق المشاركة والأنشطة اليومية.

ويعمل نور من خلال شاشات تفاعلية داخل القصر، وكذلك عبر تطبيق إلكتروني يتيح للزائر تصفح جدول الفعاليات بسهولة.

وخلال الافتتاح، جذب نور اهتمام الحضور الذين تفاعلوا معه في عمليات الاستعلام، كما أثبت قدرته على تنظيم الحركة داخل القصر بشكل سلس، وهو ما اعتبره القائمون على الحدث خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في المنشآت الثقافية.

وأكد مسؤولو وزارة الثقافة أن إطلاق نور يأتي ضمن خطة تعتمد على التحول الرقمي داخل قصور الثقافة لجعلها أكثر جاذبية، ولتوفير خدمات تساعد الجمهور على الاستفادة القصوى من الأنشطة. وأشاروا إلى أن وجود مساعد ذكي مثل نور سيعزز من كفاءة التواصل مع الزوار ويضمن سهولة الوصول إلى المعلومات دون عناء.

وأعرب الجمهور عن إعجابه بهذه النقلة النوعية، معتبرين أن الفكرة تمثل بداية لعصر جديد من الخدمات الثقافية الذكية، خاصة في مدينة سياحية كالغردقة تستقبل زوارًا من مختلف الجنسيات، وهو ما يجعل نور حلًا عمليًا لتوفير المعلومات بأكثر من لغة ودون تعقيد.

بهذه الإضافة الجديدة، يجمع قصر ثقافة الغردقة بين أصالة التراث وروح المستقبل، ليقدم نموذجًا ثقافيًا متطورًا يبدأه بنور… طاقة نور حقيقية في عالم الثقافة.