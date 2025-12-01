غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمركز نقادة بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بنطاق المركز، غداً الثلاثاء الموافق ٢ ديسمبر الجارى.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بأن فصل الكهرباء بسبب فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة الدورية عن مغذى صوص.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وتتضمن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى كل من: " صوص، عزبة المولى، العربات، السدر، نجع القرية، نجع الصدر ".



وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.

