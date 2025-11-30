تموين قنا: 237 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.



وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعى إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، كما أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.





وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات استهدفت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز.



وأشار القط، إلى أن الحملات التي شنتها المديرية خلال الاسبوع الماضي أسفرت عن تحرير 237 مخالفة تموينية متنوعه أبرزها: 174 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ،23 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و 3 محضر مشروع جمعيتي مغلق، 2 محضر ذبح خارج المجازر ، 1 محضر بيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر ، 1 محضر منتهى الصلاحية.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، وفي قطاع المخابز تم تحرير 5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات 6 محاضر عدم الاعلان عن قائمة التشغيل 2 محضر عدم نظافة أدوات العجن و 4 محضر مخابز مغلقة و 5 محاضر نقص وزن الخبز و 2 محضر تصرف في دقيق بلدي و2 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن و 7 محضر عدم وجود ميزان حساس سليم، كما تمكنت المديرية من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 97 علبة زبادي و 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وأضاف القط، بأن المديرية مستمرة في تنظيم حملات رقابية يومية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وأن المديريه شاركت فى حملات، بالتعاون مع مجلس مدينة قنا والطب البيطري وذلك لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مؤكدًا أن الدولة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعة الدقيقة لكافة المنشآت التموينية والأسواق.