لتغيبهم عن العمل.. إحالة 3 أطباء للشئون القانونية بصحة قنا

أجرى الدكتور أحمد حسن فكرى، مدير إدارة أبوتشت الصحية، جولة تفقدية شملت عددًا من الوحدات الصحية للتأكد من الإنضباط الإداري وجودة الخدمات الصحية المقدمة ومعالجة أي سلبيات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لمديري الإدارات الصحية بإجراء متابعة دقيقة لسير العمل بالوحدات الصحية.



بدأت الجولة بتفقد وحدة كوم يعقوب، حيث راجع تواجد الطبيب البشري وطبيب الأسنان، وتردد المرضى، والخدمات المقدمة لهم، ومدى توافر أدوية الطوارئ في الصيدلية، ورصد نقص في مصل التيتانوس، فتم التوجيه علي الفور بسرعة توفيره ضماناً لإستمرار الخدمة، كما شملت الجولة مراجعة غرفة تنظيم الأسرة وغرفة المشورة، وتوافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، موجهاً بإعادة تنظيم الملفات وتكليف أحد العاملين بالمتابعة.

ثم إنتقل مدير الإدارة وفريق إشراف الإدارة إلى وحدة عزبة البوصة حيث تبين تغيب الطبيب البشري عن العمل وتم إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق، كما تم مراجعة عيادة طب الأسنان ومدي إلتزام الفريق بمكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الطعوم المختلفة ومدى كفاية المخزون، وكذلك مراجعة عيادة تنظيم الأسرة ومعدلات تردد المرضى.

واستمرت الجولة بتفقد وحدة بلاد المال البحري، حيث تبين تغيب كل من الطبيب البشري وطبيب الأسنان، وتم إحالتهما للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وراجع توافر الأدوية في الصيدلية ومعدلات الإستهلاك، ومدى ملاءمة الأرصدة مع الإحتياجات، بالإضافة إلى التحقق من توفر الأمصال المختلفة مثل مصل الكلب والعقرب، نظرًا لأن الوحدة تعمل بنظام 24 ساعة.

كما تابع مدير إدارة أبوتشت الصحية، تنفيذ الأعمال اليدوية التي تنفذها الرائدات الريفيات بالوحدة بمشاركة عدد من سيدات القرية بهدف دعم تشغيل السيدات والإستفادة من الكوادر الناجحة منهم في تنفيذ المصنوعات اليدوية المتميزة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة المرور الدوري على كافة الوحدات الصحية من قبل مديري الإدارات وفرق الإشراف، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الأساسية ومعالجة أي معوقات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



