قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 3 أطباء للشئون القانونية بصحة قنا

جولة إدارة أبوتشت الصحية
جولة إدارة أبوتشت الصحية
يوسف رجب

أجرى الدكتور أحمد حسن فكرى، مدير إدارة أبوتشت الصحية، جولة تفقدية شملت عددًا من الوحدات الصحية للتأكد من الإنضباط الإداري وجودة الخدمات الصحية المقدمة ومعالجة أي سلبيات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لمديري الإدارات الصحية بإجراء متابعة دقيقة لسير العمل بالوحدات الصحية.
 

بدأت الجولة بتفقد وحدة كوم يعقوب، حيث راجع تواجد الطبيب البشري وطبيب الأسنان، وتردد المرضى، والخدمات المقدمة لهم، ومدى توافر أدوية الطوارئ في الصيدلية، ورصد نقص في مصل التيتانوس، فتم التوجيه علي الفور بسرعة توفيره ضماناً لإستمرار الخدمة، كما شملت الجولة مراجعة غرفة تنظيم الأسرة وغرفة المشورة، وتوافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، موجهاً بإعادة تنظيم الملفات وتكليف أحد العاملين بالمتابعة.

ثم إنتقل مدير الإدارة وفريق إشراف الإدارة إلى وحدة عزبة البوصة حيث تبين تغيب الطبيب البشري عن العمل وتم إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق، كما تم مراجعة عيادة طب الأسنان ومدي إلتزام  الفريق بمكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الطعوم المختلفة ومدى كفاية المخزون، وكذلك مراجعة عيادة تنظيم الأسرة ومعدلات تردد المرضى.

واستمرت الجولة بتفقد وحدة بلاد المال البحري، حيث تبين تغيب كل من الطبيب البشري وطبيب الأسنان، وتم إحالتهما للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وراجع توافر الأدوية في الصيدلية ومعدلات الإستهلاك، ومدى ملاءمة الأرصدة مع الإحتياجات، بالإضافة إلى التحقق من توفر الأمصال المختلفة مثل مصل الكلب والعقرب، نظرًا لأن الوحدة تعمل بنظام 24 ساعة.

كما تابع مدير إدارة أبوتشت الصحية، تنفيذ الأعمال اليدوية التي تنفذها الرائدات الريفيات بالوحدة بمشاركة عدد من سيدات القرية بهدف دعم تشغيل السيدات والإستفادة من الكوادر الناجحة منهم في تنفيذ المصنوعات اليدوية المتميزة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة المرور الدوري على كافة الوحدات الصحية من قبل مديري الإدارات وفرق الإشراف، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الأساسية ومعالجة أي معوقات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


قنا صحة قنا الوحدات الصحية إدارة أبوتشت الصحية وزارة الصحة عيادة طب الأسنان الرعاية الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

محطة تحيا مصر

النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خالد قاسم: تنمية الصعيد أصبحت واقعاً ملموساً يغيّر حياة المواطنين

الدكتور مصطفى عبد الرحمن الباحث في العلاقات الدولية

القضايا الأمنية والهجرة على أجندة المنتدى المتوسطي.. تفاصيل

الإعلامية هبة الزياد

بعد وفاة هبة الزياد.. جمال شعبان يوضح أسباب الموت خلال النوم

بالصور

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد