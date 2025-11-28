تقديرا لجهوده.. نادي ضباط المراقبة الجوية المصري يكرّم أحمد شنن

كرّم مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري برئاسة الكابتن محمد عبد المنعم، الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إير كايرو".

ويأتي ذلك تقديرًا للدور المتميز للكابتن أحمد شنن في تعزيز التعاون بين نادي ضباط المراقبة الجوية المصري وشركة "إير كايرو" خلال الفترة الماضية، في لفتة تقديرية تعكس هذا التقدير.

وأكد مجلس إدارة النادي أن هذا التكريم ايضاً يُجسّد امتنان النادي واعتزازه بالكوادر الوطنية التي تضع على عاتقها تطوير صناعة النقل الجوي، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء وهو ما تميز به الكابتن أحمد شنن خلال رئاسته لشركة ايركايرو.

وأعلنت شركة AirCairo عن تعيين حسين شريف رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، خلفًا للكابتن أحمد شنن، الذي تتقدم له الشركة بخالص الشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة الماضية.

يمتلك حسين شريف خبرة طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الطيران، وقد ارتبط اسمه بأكبر فترات التطور والنمو داخل AirCairo، حيث شهدت الشركة خلال قيادته السابقة توسعًا غير مسبوق في الأسطول وتحسنًا في الأداء التشغيلي والمالي.

قالت شركة إيركايرو إن عودة حسين شريف تأتي لتعزيز مسيرة التوسع وتطوير رؤية مستقبلية طموحة تقود AirCairo نحو مستويات أعلى من الكفاءة والريادة في قطاع الطيران.