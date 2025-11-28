عاجل.. الأهلي يقرر الانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي ، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا. وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبًا إلى جنب مع محاميه الخاص.

يأتي ذلك انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم.



كل المساندة القانونية في قضية المنشطات

كما كلّف الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص باللاعب.