الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس إجتماعاً من الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة اليوم بهدف الترتيب لكافة الأمور التي تخص انتقالات الشتاء في الفترة المقبلة والصفقات التي يرغب في ضمها بجانب اللاعبين الذي يريد رحيلهم عن الصفوف.

وبعيداً عن ما يريده توروب فقد تم الاستقرار علي تسويق المغربي اشرف داري مدافع الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة نظرا لكثرة اصاباته وقلة عدد مشاركاته .

وطلب سيد عبدالحفيظ من بعض الوكلاء تسويق اللاعب وتحقيق أكبر استفادة منه، وهناك إتجاه كبير داخل الاهلي باعارة جينيك جارديشار مهاجم الفريق ايضا او رحيلة نهائيا، كما تم تقديم عرض أخير للمالي اليو ديانج قدره مليون و200 الف دولار سنويا لتجديد تعاقده.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال أفريقيا.