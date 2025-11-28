قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"الزراعة": 7.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي جرعات التحصين بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تجاوزت حتى الآن 7.5 مليون جرعة تحصين، وذلك منذ بداية الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع المحافظات في نهاية أكتوبر الماضي، والمقرر أن تستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.

ووفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود وأنشطة الحملة القومية لتحصين الماشية، وجُهود مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

وأوضح البيان أن فرق التحصين الميدانية بجميع المحافظات، قد حصنت حتى الآن ما يزيد على 3,975,413 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، فضلًا عن 3,601,181 رأس ضد حمى الوادي المتصدع، بجميع قرى ومحافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن تلك الحملات يتم تنفيذها بشكل دوري، ثلاث مرات سنويًا لضمان بناء مناعة قوية ومستدامة لدى رؤوس الماشية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المكثفة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأوبئة. لافتا إلى أنه تم أيضا تنفيذ ما يزيد على ٦١٠٠ ندوة إرشادية حتى الآن، لتثقيف المربين وتعريفهم بجدول التحصينات وأهميته الاقتصادية والوقائية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يتم أيضًا تنفيذ حملات مرور ومتابعة ميدانية على أسواق الماشية لتطهيرها، ومتابعة أعمال التقصي الوبائي، فضلًا عن المرور على المزارع وتقديم كافة سبل الدعم للمربين، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الإدارات والوحدات البيطرية والمربين، وعدم التردد في طلب الدعم والاستفسارات.

وفي ختام البيان، جددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التعاون والتفاعل مع الحملات الجارية، والإسراع بتحصين ماشيتهم، حفاظًا على الثروة الحيوانية في مصر، مؤكدة إمكانية التواصل المباشر من خلال الخط الساخن للهيئة: 19561 للإبلاغ عن أي حالة مرضية أو طلب تحصين أو استفسار أو دعم.

