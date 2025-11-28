قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: لابد من فرض هدنة فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، المنعقدين بمقر مجلس النواب تحت عنوان “كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة في الذكرى الثلاثين لانطلاقها”، سيتناولان بشكل رئيسي التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال "أبو العينين"، خلال تصريحات له منذ قليل للمحررين البرلمانيين، قبيل بدء اجتماعات المكتب والمكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إنه لا يمكن تناول ملفات التعاون الاقتصادي دون التطرق إلى الأزمات المشتعلة في الإقليم، مشيراً إلى أن مصر كانت وما تزال سباقة في طرح حلول واقعية لأزمات المنطقة. وأضاف أن القمة المصرية – الأمريكية الأخيرة وضعت خطوات واضحة للمستقبل عبر “خارطة طريق” متكاملة، تحقق جزء منها بالفعل بوقف الحرب في غزة، بينما يجري العمل على استكمال باقي بنودها.

ودعا وكيل مجلس النواب المجتمع الدولي إلى استكمال مسار السلام والضغط على إسرائيل لوقف العدوان، موضحاً أن جدول أعمال المنتدى يتضمن أيضاً مناقشة تطورات الحرب في السودان، مشدداً على ضرورة فرض هدنة فورية ووقف شامل لإطلاق النار، إلى جانب بحث تحديات ملف مياه النيل والتصرفات الإثيوبية الأحادية، وما تشهده سوريا ولبنان وليبيا من اضطرابات.

وأضاف أبو العينين أن مصر تحمل أزمات المنطقة على أكتافها، وتواصل أداء دورها في الوساطة لتسوية النزاعات، متمسكة بثوابت موقفها الرافضة للتهجير والتصفية والإبادة الجماعية، مؤكداً أنه “لا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب أي أرض أخرى أو على حساب الشعب المصري”.

وأشاد أبو العينين بقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والاعتراف بها، موضحاً أن وقف الحرب كان خطوة محورية “فلا يوجد منتصر، فالنتيجة واحدة: دمار وقتل”. وكشف أن مصر بدأت بالفعل التحضير لمؤتمر إعمار غزة، معرباً عن أمله في أن يكلل بالنجاح.

وشدد وكيل البرلمان على ضرورة الالتزام بقرارات شرم الشيخ، قائلاً: “لا مجال للتنصل من هذه القرارات، فالقضية ليست قضية فلسطين وحدها، بل قضية العالم كله”. وأوضح أن العالم أجمع طالب بوقف الحرب، وأن العودة لصوت العقل والمنطق لا تتحقق إلا عبر المشاورات والمفاوضات الجادة.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

الألعاب النارية

ضبط 186 ألف قطعة ألعاب نارية داخل حاويتين عبر أحد الموانئ البحرية

المتهمين

بسبب الميراث.. مشاجرة بين أبناء عمومة بالشرقية

العثور على جثة سيدة

العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى ملوي في المنيا

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد