منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ

شهد منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مشاركة واسعة من وفود عربية وأوروبية، تفاعلت مع مناقشات مكثفة حول قضايا الأمن والسلام الإقليمي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد حازت التحركات المصرية الأخيرة اهتمامًا خاصًا من المشاركين، الذين ثمّنوا دور القاهرة في دعم استقرار المنطقة.

وأضاف هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، أن الجلسة الأولى خُصصت بالكامل للملفات السياسية والأمنية، حيث ألقى ممثل البرلمان الفلسطيني بلال قاسم كلمة وصفت بأنها من أبرز كلمات المنتدى، بدأها بالإشادة بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد على أن أهمية الدور المصري في تثبيت قرار وقف إطلاق النار، وكذلك الجهود التي بذلتها القاهرة خلال قمة السلام في شرم الشيخ.

وطالب بضرورة متابعة تنفيذ مخرجات القمة وإلزام الجانب الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، مع الدعوة لاستمرار التحرك المصري باعتباره عنصرا مؤثرا في المعادلة الإقليمية.