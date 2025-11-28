تفاصيل منتدى الاتحاد من أجل المتوسط 2025

كشف الدكتور مصطفى عبد الرحمن، الباحث في العلاقات الدولية، عن أبرز الملفات والقضايا التي يناقشها منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وشدد على أهميتها الاقتصادية والسياسية والإقليمية، وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين في الدول المشاركة.

وأضاف عبد الرحمن خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتدى يناقش ملفات حيوية مثل الاستثمار، تحفيز فرص العمل، إدارة المياه، التكيف مع التغير المناخي، التحول الرقمي، الابتكار، وربط الموانئ، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مخرجات المنتدى السابق في سبتمبر أسهمت في دعم مواقف الدول العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحققت ردود فعل دولية إيجابية.