وثيقة تاريخية من آبل قد تُباع بـ4 ملايين دولار بمزاد كريستيز البريطاني

يستعد مزاد كريستيز البريطاني لطرح وثيقة قد تكون الأهم في تاريخ شركة آبل؛ عقد الشراكة الأصلي المكوّن من ثلاث صفحات الذي أسس رسميًا شركة Apple Computer Company في عام 1976، والموقّع من ستيف جوبز وستيف ووزنياك ورون واين، مع تحديد نسب ملكيتهم الأولى في الشركة الناشئة التي ستتحول لاحقًا إلى واحدة من أكبر عمالقة التقنية في العالم.

لا يمكن لهذا “المنتج” التاريخي العثور عليه في أي متجر، ويُنتظر أن يجذب اهتمامًا ضخمًا من جامعي المقتنيات النادرة وعشاق علامة التفاحة.

مزاد كريستيز البريطاني

ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها الوثيقة إلى العلن؛ فقد بيعت في مزاد عام 2011 مقابل 1.5 مليون دولار تقريبًا، لكن تقديرات كريستيز هذه المرة أكثر جرأة، حيث تشير تقارير حديثة إلى أن سعرها قد يتراوح بين 2 و4 ملايين دولار عند طرحها في أوائل 2026، مع اعتماد الرقم النهائي على تنافسية المزاد وحالة السوق.

يندرج العقد ضمن سلسلة مقتنيات تاريخية لآبل حطمت أرقامًا سابقة، بينها نماذج من أول آيفون بسعة 4 جيجابايت بيعت بأكثر من 25 ألف دولار وحتى 158 ألف دولار في مزادات مختلفة خلال السنوات الأخيرة.

القصة الأكثر درامية في هذا العقد تعود إلى الشريك الثالث، رون واين، الذي قرر بعد أقل من عام على التأسيس أن ينسحب من الشراكة ويبيع حصته مقابل 800 دولار فقط عندما تحولت Apple Computer Company إلى Apple Computer, Inc.، وهي خطوة تُعد اليوم من أسوأ القرارات في تاريخ الأعمال؛ إذ تُقدَّر قيمة هذه الحصة الحالية بمئات المليارات من الدولارات بناءً على قيمة آبل السوقية اليوم.

الوثائق والمقتنيات

ومع كل إعادة ظهور للعقد في المزادات، يعود هذا القرار إلى دائرة الضوء كدرس كلاسيكي في مخاطرة ريادة الأعمال.

يرى التقرير أن الوثائق والمقتنيات النادرة المرتبطة بتاريخ آبل باتت تشكّل سوقًا خاصة بها، إذ لا يقتصر الأمر على الأجهزة غير المفتوحة أو النماذج التجريبية، بل يمتد إلى أوراق قانونية تحمل تواقيع المؤسسين وتوثق اللحظة التي تحولت فيها فكرة بسيطة في جراج إلى كيان غير وجه صناعة التقنية.

ومع أن أجهزة آبل الحديثة قد تبدو “أقل فرادة” من الأجيال الأولى، يرجّح الكاتب أن منتجات مثل أول آيفون قابل للطي – إذا صدر في السنوات المقبلة – قد تتحول بدورها إلى أيقونات مزادات مستقبلية، تمامًا كما حدث مع هذه الوثيقة التأسيسية الآن.