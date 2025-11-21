قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
تكنولوجيا وسيارات

آبل تمنحك آيفون جديدا عند فقدانه أو سرقته.. إليك الشروط والتفاصيل الكاملة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، عن ترقية كبيرة لخدمات حماية أجهزتها في الهند، حيث توسع الآن خطة AppleCare+ لتشمل الحماية ضد الفقدان والسرقة لهواتف آيفون. 

وبفضل هذه الترقية، يمكن لمستخدمي آيفون في الهند لأول مرة استبدال أجهزتهم المفقودة أو المسروقة بشروط محددة.

وتشمل المزايا الجديدة في AppleCare+ إمكانية الإصلاح غير المحدود باستخدام قطع غيار أصلية، وصيانة البطارية، والدعم الفني على مدار الساعة، بالإضافة إلى خطة السرقة والفقدان التي تتيح استبدال الهاتف المفقود بجهاز مكافئ.

كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في خطة AppleCare+ الخاصة بالآيفون بأسعار تبدأ من 799 روبية هندية شهريا، أو دفع المبلغ مرة واحدة. 

وتتراوح أسعار خطط الحماية التقليدية لمدة عامين كالتالي:

- حوالي 10900 روبية لهاتف iPhone 16e.

- حوالي 14900 روبية لـ iPhone 16 و iPhone 17.

- حوالي 17900 روبية لـ iPhone 16 Plus

- حوالي 20900 روبية لـ iPhone Air و iPhone 17 Pro و 17 Pro Max.

ولا تقتصر خطة AppleCare+ على أجهزة آيفون فقط، بل تشمل أيضا أجهزة iPad وMac وApple Watch وغيرها، وتختلف الأسعار حسب نوع الجهاز، ويمكن الاشتراك مباشرة من الجهاز أو عبر موقع آبل الرسمي.

خطة AppleCare+

كيفية الاستفادة من حماية السرقة والفقدان؟

تتيح الخطة الجديدة تقديم مطالبتي استبدال كل 12 شهرا في حال فقدان أو سرقة الجهاز، مع التأكيد على أن آبل تقدم جهازا بديلا بدلا من دفع أي مبلغ نقدي.

وتشترط آبل لاستبدال الجهاز المفقود أو المسروق ما يلي:

- تفعيل ميزة Find My iPhone عند فقدان الهاتف أو سرقته.

- يجب أن يظل الجهاز مرتبطا بحساب Apple ID الخاص بالمستخدم طوال عملية المطالبة.

- تقديم نسخة من محضر الشرطة لإثبات السرقة أو الفقدان.

- في حال إيقاف ميزة Find My أو عدم ربط الجهاز بـApple ID الذي تم شراء AppleCare+ من خلاله، فلن يتم قبول المطالبة.

بهذه الترقية، تؤكد آبل التزامها بتقديم حماية شاملة لمستخدمي أجهزتها في الهند، لتوفير راحة البال وتجربة مستخدم أكثر أمانا.

