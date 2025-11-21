آبل تمنحك آيفون جديدا عند فقدانه أو سرقته.. إليك الشروط والتفاصيل الكاملة

أعلنت شركة آبل، عن ترقية كبيرة لخدمات حماية أجهزتها في الهند، حيث توسع الآن خطة AppleCare+ لتشمل الحماية ضد الفقدان والسرقة لهواتف آيفون.

وبفضل هذه الترقية، يمكن لمستخدمي آيفون في الهند لأول مرة استبدال أجهزتهم المفقودة أو المسروقة بشروط محددة.

وتشمل المزايا الجديدة في AppleCare+ إمكانية الإصلاح غير المحدود باستخدام قطع غيار أصلية، وصيانة البطارية، والدعم الفني على مدار الساعة، بالإضافة إلى خطة السرقة والفقدان التي تتيح استبدال الهاتف المفقود بجهاز مكافئ.

كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في خطة AppleCare+ الخاصة بالآيفون بأسعار تبدأ من 799 روبية هندية شهريا، أو دفع المبلغ مرة واحدة.

وتتراوح أسعار خطط الحماية التقليدية لمدة عامين كالتالي:

- حوالي 10900 روبية لهاتف iPhone 16e.

- حوالي 14900 روبية لـ iPhone 16 و iPhone 17.

- حوالي 17900 روبية لـ iPhone 16 Plus

- حوالي 20900 روبية لـ iPhone Air و iPhone 17 Pro و 17 Pro Max.

ولا تقتصر خطة AppleCare+ على أجهزة آيفون فقط، بل تشمل أيضا أجهزة iPad وMac وApple Watch وغيرها، وتختلف الأسعار حسب نوع الجهاز، ويمكن الاشتراك مباشرة من الجهاز أو عبر موقع آبل الرسمي.

خطة AppleCare+

كيفية الاستفادة من حماية السرقة والفقدان؟

تتيح الخطة الجديدة تقديم مطالبتي استبدال كل 12 شهرا في حال فقدان أو سرقة الجهاز، مع التأكيد على أن آبل تقدم جهازا بديلا بدلا من دفع أي مبلغ نقدي.

وتشترط آبل لاستبدال الجهاز المفقود أو المسروق ما يلي:

- تفعيل ميزة Find My iPhone عند فقدان الهاتف أو سرقته.

- يجب أن يظل الجهاز مرتبطا بحساب Apple ID الخاص بالمستخدم طوال عملية المطالبة.

- تقديم نسخة من محضر الشرطة لإثبات السرقة أو الفقدان.

- في حال إيقاف ميزة Find My أو عدم ربط الجهاز بـApple ID الذي تم شراء AppleCare+ من خلاله، فلن يتم قبول المطالبة.

بهذه الترقية، تؤكد آبل التزامها بتقديم حماية شاملة لمستخدمي أجهزتها في الهند، لتوفير راحة البال وتجربة مستخدم أكثر أمانا.