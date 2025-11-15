قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

صدمة مزدوجة في آبل.. إخفاق آيفون 16e وتأجيل غامض لـ iPhone Air 2

إخفاق آيفون 16e وتأجيل غامض لـ iPhone Air 2
إخفاق آيفون 16e وتأجيل غامض لـ iPhone Air 2
شيماء عبد المنعم

كشفت تقارير حديثة أن خطط شركة آبل Apple، لإعادة تشكيل سلسلة هواتفها عبر إطلاق آيفون 16e وiPhone Air لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لم يلق أي من الطرازين الجديدين رواجا واسعا في الأسواق، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الفئة من الهواتف.


آيفون 16e محاولة لم تنجح

أفاد المسرب التقني Fixed Focus Digital أن مبيعات آيفون 16e كانت ضعيفة، ما يعني أن محاولة آبل لتقديم هاتف منخفض التكلفة لم تلق النجاح المتوقع. 

ورغم ذلك، تشير التسريبات إلى أن الشركة قد تطلق خليفة لهذا الطراز تحت اسم iPhone 17e في ربيع عام 2026، بينما قد يتأخر إصدار iPhone Air 2 إلى ما بعد ذلك.


تصميم نحيف لـ iPhone Air لم يقنع المستخدمين

تم تصميم iPhone Air ليحل محل النسخة "Plus"، ويتميز بهيكل فائق النحافة، لكنه جاء بكاميرا واحدة فقط، وهو ما يعتقد أنه السبب الرئيسي وراء ضعف الإقبال عليه. 

وتشير التقارير إلى أن آبل قررت تأجيل إطلاق iPhone Air 2 حتى ربيع 2027، لمنح مهندسيها الوقت الكافي لتطوير تصميم يدعم كاميرا ثانية دون التخلي عن النحافة.

ومن المتوقع أن تتوقف عملية إنتاج iPhone Air الحالي بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد أداء مخيب للآمال في الأسواق.

آيفون 16e


iPhone 17e يقدم مواصفات محسنة وتصميم أكثر حداثة


يتميز آيفون 16e بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A18، ومودم داخلي من نوع C1، إلى جانب شاشة OLED بحجم 6.1 بوصةومعدل تحديث 60 هرتز. 

ورغم أن سعره البالغ 599 دولارا يعد مرتفعا مقارنة بمواصفاته، إلا أنه يظل أقل تكلفة من iPhone Air.


أما الجيل القادم، iPhone 17e، فقد يأتي بمعالج A19 وتصميم أمامي حديث يشمل ميزة Dynamic Island، ما قد يمنحه دفعة أقوى في السوق.

وعلى الرغم من تعثر الطرازين الجديدين، فإن سلسلة iPhone 17 الأساسية تشهد طلبا متزايدا، حيث أفادت التقارير بارتفاع أوامر الإنتاج، ما يعكس استمرار ثقة المستخدمين في الطرازات الرئيسية من آبل.

آيفون 16e آبل iPhone Air 2 مبيعات iPhone 16e

