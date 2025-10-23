قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاق آيفون.. آبل تخفض إنتاج iPhone Air بشكل غير مسبوق

iPhone Air
iPhone Air
شيماء عبد المنعم

في بداية عام 2025، كانت هناك ضجة كبيرة حول الهواتف النحيفة، حيث أطلقت سامسونج وآبل أنحف هواتفهما الرائدة على الإطلاق. 

وقد تم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge كأول هاتف نحيف، لكنه لم يحظ بشعبية كبيرة، وقد لا نرى خليفته أيضا، ثم، في سبتمبر، أطلقت آبل iPhone Air بتصميم نحيف جذب الانتباه في البداية. 

ولكن أرقام المبيعات والطلب المبكر تشير إلى خلاف ذلك. والآن، كشف المحلل في آبل، مينج-تشي كو، أن iPhone Air لم يلبي توقعات الطلب، وأن سلسلة التوريد في الشركة تخطط لتقليص الإنتاج بشكل كبير.

آبل تخفض إنتاج iPhone Air

أفادت التقارير أن iPhone Air الجديد لم يحقق الاستجابة المتوقعة في السوق، وهو ما دفع شركة آبل لتخفيض الإنتاج بنسبة 80% حتى الربع الأول من عام 2026. 

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم إيقاف إنتاج بعض أجزاء أو مكونات iPhone Air التي تتطلب وقتا طويلا في التصنيع أو التسليم، وذلك بحلول نهاية عام 2025.

يأتي هذا القرار بعد الأداء الضعيف في المبيعات لـ iPhone Air، ويبدو أن هذا القطاع الجديد من الهواتف لم ينجح في جذب العملاء مقارنة ببقية طرازات iPhone 17. 

كما أشار “كو” إلى أن طرازات iPhone 17 و iPhone 17 Pro تشهد طلبا أكبر، وقد تملأ الفجوة التي تركها iPhone Air.

زيادة إنتاج iPhone 17

أفادت تقارير من Nikkei Asia أن آبل قامت بزيادة إنتاج الطراز الأساسي من iPhone 17 بمقدار 5 مليون وحدة، مع تسجيل زيادة بنسبة 31% في المبيعات مقارنة بطرازات iPhone 16. 

من المتوقع أن يشهد iPhone 17 إقبالا كبيرا بفضل شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج أسرع.

هناك أيضا تقارير تشير إلى زيادة إنتاج طرازات iPhone 17 Pro. وبالتالي، بعد فشله مع طرازات Mini و Plus، يبدو أن طراز Air أيضا لم يحقق النجاح المتوقع. 

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تدخل سوق الهواتف القابلة للطي العام المقبل مع آيفون قابل للطي، ومع ذلك، لم تكمل الشركة بعد التصميم أو المكونات الأساسية لهذا الهاتف.

آبل iPhone Air تخفيض إنتاج iPhone Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

طائرة عسكرية روسية

ليتوانيا: طائرة عسكرية روسية حلقت في أجوائنا.. والناتو تتصدى

رئيس إيطاليا

رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما بحضور وزير السياحة والآثار المصري

الأسهم الأمريكية

مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بأسهم قطاع التكنولوجيا

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد