صدمة لعشاق آيفون.. آبل تخفض إنتاج iPhone Air بشكل غير مسبوق

في بداية عام 2025، كانت هناك ضجة كبيرة حول الهواتف النحيفة، حيث أطلقت سامسونج وآبل أنحف هواتفهما الرائدة على الإطلاق.

وقد تم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge كأول هاتف نحيف، لكنه لم يحظ بشعبية كبيرة، وقد لا نرى خليفته أيضا، ثم، في سبتمبر، أطلقت آبل iPhone Air بتصميم نحيف جذب الانتباه في البداية.

ولكن أرقام المبيعات والطلب المبكر تشير إلى خلاف ذلك. والآن، كشف المحلل في آبل، مينج-تشي كو، أن iPhone Air لم يلبي توقعات الطلب، وأن سلسلة التوريد في الشركة تخطط لتقليص الإنتاج بشكل كبير.

آبل تخفض إنتاج iPhone Air

أفادت التقارير أن iPhone Air الجديد لم يحقق الاستجابة المتوقعة في السوق، وهو ما دفع شركة آبل لتخفيض الإنتاج بنسبة 80% حتى الربع الأول من عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم إيقاف إنتاج بعض أجزاء أو مكونات iPhone Air التي تتطلب وقتا طويلا في التصنيع أو التسليم، وذلك بحلول نهاية عام 2025.

يأتي هذا القرار بعد الأداء الضعيف في المبيعات لـ iPhone Air، ويبدو أن هذا القطاع الجديد من الهواتف لم ينجح في جذب العملاء مقارنة ببقية طرازات iPhone 17.

كما أشار “كو” إلى أن طرازات iPhone 17 و iPhone 17 Pro تشهد طلبا أكبر، وقد تملأ الفجوة التي تركها iPhone Air.

زيادة إنتاج iPhone 17

أفادت تقارير من Nikkei Asia أن آبل قامت بزيادة إنتاج الطراز الأساسي من iPhone 17 بمقدار 5 مليون وحدة، مع تسجيل زيادة بنسبة 31% في المبيعات مقارنة بطرازات iPhone 16.

من المتوقع أن يشهد iPhone 17 إقبالا كبيرا بفضل شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج أسرع.

هناك أيضا تقارير تشير إلى زيادة إنتاج طرازات iPhone 17 Pro. وبالتالي، بعد فشله مع طرازات Mini و Plus، يبدو أن طراز Air أيضا لم يحقق النجاح المتوقع.

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تدخل سوق الهواتف القابلة للطي العام المقبل مع آيفون قابل للطي، ومع ذلك، لم تكمل الشركة بعد التصميم أو المكونات الأساسية لهذا الهاتف.