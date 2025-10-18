6 مزايا في كاميرا آيفون هتساعدك تاخد سيلفي زى المحترفين

منذ إطلاق نظام كاميرا TrueDepth مع آيفون X، شهدت الكاميرا الأمامية تطورات تدريجية، حيث تم إضافة ميزات مثل الوضع الليلي، الأنماط الفوتوغرافية، دقة صورة أعلى، و فيديو 4K على مر السنين.

ولكن تجربة السيلفي بشكل عام ظلت شبه ثابتة، في حين كانت آبل تركز على تطوير كاميرا الـ آيفون برو الخلفية لتعزيز التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

تحسينات جديدة لكاميرا السيلفي iPhone 17

لكن مع آيفو 17، طرأت تغييرات كبيرة في استراتيجية آبل، حيث تم إضافة مجموعة من التحسينات الجديدة على الكاميرا الأمامية لجميع طرازات الهواتف الجديدة، وليس فقط طرازات iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max، إليكم الإضافات التي ستغير طريقة التقاط صور السيلفي.

صور سيلفي عالية الدقة

لتحسين أداء الكاميرا الأمامية عبر جميع طرازات iPhone Air و iPhone 17، قامت آبل أخيرا بترقية المستشعر، لأول مرة منذ iPhone 11، تمت زيادة دقة الكاميرا الأمامية من 12 ميجابكسل إلى 18 ميجابكسل في جميع الطرازات الأربعة.

لن تحتاج إلى فعل شيء لرؤية الفرق، حيث توفر الكاميرا الجديدة تفاصيل أوضح مع تقليل الضوضاء. عند التصوير بأعلى دقة 18 ميجابكسل سواء بالوضع العمودي أو الأفقي، يمكن للمستخدمين الاقتصاص بحرية أكبر دون فقدان الجودة أو ظهور الحبوب.

تضمين الجميع في الصورة بسهولة

لطالما دعم آيفون كاميرا السيلفي خيارين للتكبير، وكان iOS يكتشف تلقائيا الموضوعات في الإطار ليختار الوضع المناسب، يمكن للمستخدمين أيضا تغيير الاختيار يدويا للحصول على مظهر مختلف إذا رغبتهم في ذلك، الآن، أصبحت هذه الميزة أكثر تطورا مع طرازات iPhone 17.

بفضل المستشعر الجديد، يمكن الآن للكاميرا الأمامية التبديل بين الوضعين التلقائيين والعمودي أو الأفقي، ويستطيع آيفون تعديل الإطار تلقائيا ليتماشى مع الاتجاه الذي تمسك به الهاتف.

على سبيل المثال، إذا كنت تلتقط صورة سيلفي جماعية، سيقوم الهاتف بالتبديل إلى الوضع الأفقي دون الحاجة إلى تدوير الجهاز.

إبقاء المواضيع مركزة في الصورة

التحسينات الجديدة لا تتوقف عند اختيار الوضع المناسب، تم أخيرا تضمين ميزة Center Stage في الكاميرا الأمامية، مما يتيح لك التقاط صور سيلفي أفضل بسهولة، تعمل هذه الميزة على تعديل الإطار تلقائيا لضمان أن وجهك دائما في منتصف الصورة.

يمكنك ضبط الإعدادات باستخدام زر Center Stage الموجود في أعلى الشاشة، واختيار ما بين التكبير التلقائي أو الدوار التلقائي. كما يمكنك تعطيل هذه الميزة أو تغيير إعدادات التكبير يدويا إذا لم تعجبك النتيجة.

إبقاء المستخدم في الإطار أثناء المكالمات

ميزة Center Stage ليست مقتصرة على صور السيلفي فقط، بل تمت إضافتها أيضا إلى مكالمات الفيديو عبر FaceTime والتطبيقات الخارجية، على سبيل المثال، إذا كنت قد قمت بتثبيت آيفون على MagSafe أثناء التنقل في الغرفة، ستتكيف الكاميرا للحفاظ على بقاءك في الإطار طوال المكالمة. هذه الميزة تتيح لك إجراء مكالمات فيديو أكثر مرونة وتفاعلا.

تسوية اهتزاز الفيديو في السيلفي

قدم iPhone 14 ميزة Action mode لتثبيت الفيديو عند التصوير في بيئات غير ثابتة، الآن، تطلق آبل ميزة مماثلة للكاميرا الأمامية في هواتف iPhone 17.

سيتيح لك هذا الخيار تسجيل فيديوهات سيلفي أكثر سلاسة حتى في البيئات المتقلبة، وهو مفيد للغاية للمؤثرين الذين يفضلون توثيق حياتهم اليومية باستخدام كاميرا السيلفي.

تسجيل فيديو باستخدام الكاميرتين في نفس الوقت

أصبح بإمكان مستخدمي iPhone Air و iPhone 17 الآن تسجيل الفيديو باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في نفس الوقت عبر ميزة Dual Capture.

تتيح هذه الميزة للمشاهدين رؤية ما أمامك بجانب تعبيرات وجهك في الوقت الفعلي، على الرغم من أن بعض التطبيقات الخارجية كانت تدعم هذه الميزة سابقا، إلا أن وجودها الآن في تطبيق الكاميرا الأساسي يعد إضافة مرحب بها.