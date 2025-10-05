أرفع من آيفون Air.. هواوي تقترب من إطلاق أنحف هاتف في العالم

تشير التقارير إلى أن هواوي تعمل على اختبار هاتف فائق النحافة مصمم لمنافسة هاتف iPhone Air من آبل.

ومع تزايد شعبية الهواتف النحيفة، يبدو أن هواوي عازمة على اقتناص هذه الفئة المتنامية، ووفقا لتسريبات مبكرة من مدون صيني، فإن الجهاز سيكون ضمن سلسلة Mate 80 وقد يحمل اسم Mate 80 Air.



مواصفات قوية في تصميم نحيف



من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد مزودا بشريحة Kirin 9030 5G من هواوي، والتي تعد بأداء من الدرجة الأولى. وقد تصل سعة التخزين إلى 2 تيرابايت، مما يوفر مساحة ضخمة للتطبيقات والصور والوسائط دون أي تنازلات.

ومن المرجح أن يعتمد الجهاز بالكامل على تقنية eSIM، دون الحاجة إلى منفذ شريحة تقليدي، كما تعمل هواوي على تطوير ميزة مخصصة لإدارة eSIM، يتوقع إطلاقها بحلول نهاية عام 2025.



نحيف لكنه متين



تهدف هواوي إلى جعل الهاتف أنحف من iPhone Air الذي يبلغ سمكه 5.5 ملم، وعلى الرغم من التصميم النحيف، تخطط الشركة لاستخدام تقنية بطاريات السيليكون المبتكرة لضمان عمر بطارية أفضل من العديد من المنافسين.



منافسة مباشرة مع آبل وسامسونج



حقق آيفون Air شعبية كبيرة في الصين، بينما يقدم هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج تصميما نحيفا بسمك 5.8 ملم، لكنه يعاني من ضعف في أداء البطارية والكاميرا.

وتجمع هواوي بين الأناقة والأداء القوي وعمر البطارية الطويل، مما يمنحها ميزة في فئة الهواتف فائقة النحافة.



الإطلاق والتوقعات



الهاتف حاليا في مرحلة الاختبار، ومن المتوقع إطلاقه في الربع الرابع من عام 2025. وقد يقدم هذا الجهاز للمستخدمين مزيجا نادرا من الأناقة والأداء وسعة التخزين الكبيرة.

ويمكن للمستهلكين توقع تصميم خفيف وأنيق دون التضحية بعمر البطارية أو السرعة، مما يجعله مثاليا لعشاق التقنية الذين يبحثون عن تجربة هاتف ذكي فاخرة في شكل نحيف.

مقارنة المواصفات

- يتوقع أن يكون هاتف هواوي فائق النحافة الذي سيطلق تحت اسم Mate 80 Air حسب التسريبات، أقل من 5.5 ملم سمكا، أي أنحف من iPhone Air الذي يبلغ سمكه 5.5 ملم، ومن Galaxy S25 Edge الذي يأتي بسمك 5.8 ملم.



- من حيث المعالج، تستخدم هواوي شريحة Kirin 9030 5G، بينما تعتمد آبل على سلسلة معالجات Apple A، وتستخدم سامسونج Snapdragon 8 Elite.



- في التخزين، تتفوق هواوي بشكل واضح، حيث يتوقع أن تصل سعة التخزين إلى 2 تيرابايت، مقارنة بـ 1 تيرابايت كحد أقصى في كل من iPhone Air وGalaxy S25 Edge.



- بالنسبة لدعم الشريحة، تعتمد هواوي بالكامل على تقنية eSIM، في حين أن iPhone Air أيضا يستخدم eSIM فقط، لكنه واجه بعض المشاكل في الإطلاق الأولي داخل الصين، أما سامسونج فتقدم دعما مزدوجا لكل من الشريحة الفعلية وeSIM.

- من ناحية البطارية، تستخدم هواوي تقنية بطاريات السيليكون بسعة أكبر، مما يمنحها ميزة في عمر البطارية، في المقابل، يحتوي iPhone Air على بطارية ليثيوم أيون بسعة 3149 مللي أمبير، بينما يأتي Galaxy S25 Edge ببطارية ليثيوم أيون بسعة 3900 مللي أمبير.



- أما من حيث موعد الإطلاق، فمن المتوقع أن تطلق هواوي جهازها في الربع الرابع من عام 2025، بينما أطلقت آبل iPhone Air في سبتمبر 2025، وتسبقهم سامسونج بإطلاق Galaxy S25 Edge في مايو 2025.