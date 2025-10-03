قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
هواوي تطلق سلسلة Mate 80 قريبا لمنافسة آيفون 17

Mate 80
Mate 80
شيماء عبد المنعم

حصلت سلسلة هواتف هواوي الجديدة Mate 80، التي تضم الطرازات Mate 80 وMate 80 Pro وMate 80 Pro+، على اعتماد رسمي للبيع في السوق الصينية، وفقا لما كشفت عنه الوثائق التنظيمية. 

وتحمل هواتف هواوي القادمة أرقام الطرازات التالية Mate 80 برقم VYG-AL00، وMate 80 Pro برقم SGT-AL00، وMate 80 Pro+ برقم SGT-AL50.


وتدعم النسخة الأساسية Mate 80 تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، بينما تصل قدرة الشحن في النسختين Pro وPro+ إلى 100 وات، مما يعزز من أداء البطارية وسرعة الاستخدام. 

وتشير تسريبات من الصين إلى أن أحد هذه الطرازات سيشهد إطلاق مجموعة جديدة كليا من معالجات Kirin، بينما سيركز طراز آخر على تقديم تجربة تصوير فائقة الجودة.


من حيث التصميم، تأتي جميع الطرازات الثلاثة بكاميرا دائرية في منتصف الجهة الخلفية، مع فلاش LED مزدوج النغمة يقع في الزاوية العلوية اليسرى. 

كما تداولت شائعات سابقة أن هواوي قد تزود أحد هذه الأجهزة بمروحة تبريد مدمجة، موضوعة بجانب وحدة الكاميرا وليس على جانب الهاتف نفسه، في خطوة غير مسبوقة في تصميم الهواتف الذكية.


ورغم وجود المروحة، تؤكد التسريبات أن جميع هواتف السلسلة ستتمتع بمقاومة جيدة للماء، مما يعكس حرص هواوي على الجمع بين الأداء العالي والمتانة في التصميم.

تسريب يكشف تفاصيل كاميرا سلسلة Huawei Mate 80 قبل إطلاقها

كشفت تسريبات جديدة أن اثنين من الهواتف الثلاثة التي ظهرت مؤخرا في قاعدة بيانات هيئة الاتصالات الصينية 3C ينتميان إلى الجيل الجديد من سلسلة Huawei Mate 80، وسط اهتمام متزايد بتصميم الكاميرا في هذه الأجهزة لمنافسة هواتف آبل الجديدة آيفون 17.
وبحسب حساب @DigitalChatStation المعروف بتسريباته الدقيقة، فإن الأجهزة التي ظهرت على منصة 3C قبل يومين تعود لسلسلة Mate 80، وتحمل أسماء رمزية هي Voyager وSagittarius. 

ووفقا للتسريب، فإن الطراز Voyager يمثل النسخة القياسية Huawei Mate 80، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، بينما تشير رموز SGT إلى النسختين المتقدمتين Mate 80 Pro وMate 80 Pro+، واللتين تدعمان شحنا فائق السرعة بقدرة 100 وات.


أما من حيث التصميم، فستواصل هواوي اعتماد الحلقة الدائرية الكبيرة للكاميرا الخلفية في هواتفها الرائدة، لكن مع تعديلات جديدة على الحواف. 

ومن المتوقع أن تحتوي وحدة الكاميرا على فلاش LED مزدوج النغمة بتصميم بيضاوي في الزاوية العلوية اليسرى، إلى جانب عدسة بيريسكوب في الزاوية العلوية اليمنى. 

كما يرجح أن يتم وضع مستشعر متعدد الأطياف أسفل العدسة الرئيسية بمحاذاة الخط المركزي العمودي.

وتشير هذه التسريبات إلى أن هواوي تستعد لتقديم تجربة تصوير متقدمة في سلسلة Mate 80، مع تحسينات واضحة في تصميم وعدسات الكاميرا. 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهواتف رسميا في شهر نوفمبر المقبل، ما يعني أن المستخدمين عليهم الانتظار نحو شهرين لاكتشاف الشكل النهائي والمواصفات الكاملة لهذه الهواتف القوية.

