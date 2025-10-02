قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
المغاوري: الرئيس أنصفنا في اعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية
الرقب لـ صدى البلد: حماس قد تلجأ إلى صيغة "نعم ولكن" لتفادي الحرج التاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هواوي تطلق Nova 14i بمعالج سناب دراجون وبطارية ضخمة

Nova 14i
Nova 14i
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق هاتفها الجديد Nova 14i للأسواق الدولية، والذي يشترك في العديد من المواصفات والتصميم مع هواتف أخرى من الشركة مثل Enjoy 60x و Nova Y91 التي تم إطلاقها في عام 2023. 

يشير هذا الإطلاق إلى أن هواوي قد أعادت تقديم الهاتف تحت اسم جديد للحفاظ على جاذبيته في عام 2025.

مواصفات هواوي Nova 14i

يأتي هاتف Nova 14i بشاشة من نوع LCD بحجم 6.95 بوصة، وبدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وتشير هواوي إلى أن الهاتف يحتوي أيضا على معدل استجابة لللمس قدره 270 هرتز، مما يضمن استجابة أسرع للمس.

تحت الغطاء، يعمل هاتف هواوي Nova 14i بمعالج Snapdragon 680، ويأتي مع سعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

هاتف هواوي Nova 14i

يأتي هاتف هواوي Nova 14i، بلونين هما الأزرق والأسود، مع تصميم خلفي زجاجي لامع ونمط كاميرا دائري كبير في الجزء العلوي، يضم هذا النمط عدستين كاميرتين خلفيتين إلى جانب فلاش LED.

يتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يتيح له العمل لفترات طويلة مع بقاء الهاتف نحيفا بمقدار 8.9 ملم فقط. 

تدعي هواوي أن الهاتف يمكنه تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 26 ساعة أو إجراء المكالمات لمدة 60 ساعة بشحنة واحدة.

يتميز هاتف هواوي Nova 14i بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل وتوجد داخل فتحة على شكل حبة دواء.

يتم شحن الهاتف مع واجهة هواوي EMUI 14.2 رغم أن EMUI 15 قد تم إطلاقه بالفعل، كما يحتوي الهاتف على زر X جانبي يمكنه إطلاق الأدوات أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر عبر الضغط القصير أو الطويل.

سعر Nova 14i

لم تكشف هواوي بعد عن سعر هاتف Nova 14i، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة قريبا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

