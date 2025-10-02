هواوي تطلق Nova 14i بمعالج سناب دراجون وبطارية ضخمة

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق هاتفها الجديد Nova 14i للأسواق الدولية، والذي يشترك في العديد من المواصفات والتصميم مع هواتف أخرى من الشركة مثل Enjoy 60x و Nova Y91 التي تم إطلاقها في عام 2023.

يشير هذا الإطلاق إلى أن هواوي قد أعادت تقديم الهاتف تحت اسم جديد للحفاظ على جاذبيته في عام 2025.

مواصفات هواوي Nova 14i

يأتي هاتف Nova 14i بشاشة من نوع LCD بحجم 6.95 بوصة، وبدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وتشير هواوي إلى أن الهاتف يحتوي أيضا على معدل استجابة لللمس قدره 270 هرتز، مما يضمن استجابة أسرع للمس.

تحت الغطاء، يعمل هاتف هواوي Nova 14i بمعالج Snapdragon 680، ويأتي مع سعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

هاتف هواوي Nova 14i

يأتي هاتف هواوي Nova 14i، بلونين هما الأزرق والأسود، مع تصميم خلفي زجاجي لامع ونمط كاميرا دائري كبير في الجزء العلوي، يضم هذا النمط عدستين كاميرتين خلفيتين إلى جانب فلاش LED.

يتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يتيح له العمل لفترات طويلة مع بقاء الهاتف نحيفا بمقدار 8.9 ملم فقط.

تدعي هواوي أن الهاتف يمكنه تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 26 ساعة أو إجراء المكالمات لمدة 60 ساعة بشحنة واحدة.

يتميز هاتف هواوي Nova 14i بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل وتوجد داخل فتحة على شكل حبة دواء.

يتم شحن الهاتف مع واجهة هواوي EMUI 14.2 رغم أن EMUI 15 قد تم إطلاقه بالفعل، كما يحتوي الهاتف على زر X جانبي يمكنه إطلاق الأدوات أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر عبر الضغط القصير أو الطويل.

سعر Nova 14i

لم تكشف هواوي بعد عن سعر هاتف Nova 14i، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة قريبا.