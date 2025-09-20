قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
أهل مراته خبوا عليه معلومة صادمة.. مأساة زوج في 6 أشهر بسوهاج
دعم حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات في لقاء وزير الخارجية والمستشارة أمل عمار
تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق تابلت MatePad 12 X 2025 بتقنية شاشة ثورية وأداء احترافي

MatePad 12 X 2025
MatePad 12 X 2025
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد MatePad 12 X 2025، والذي يأتي بتقنيات عرض متقدمة وتصميم أنيق وخفيف، ليكون الخيار الأمثل للعمل الاحترافي والترفيه الشخصي، بالإضافة إلى دعم تطبيق GoPaint وعدد من الميزات الإبداعية الأخرى.

مواصفات تابلت هواوي MatePad 12 X 2025

يأتي تابلت هواوي MatePad 12 X 2025 كتحديث لإصدار العام الماضي من السلسلة نفسها، حيث تسعى هواوي من خلاله إلى تعزيز تشكيلتها الفريدة من منتجات فئة (X)، التي كانت تفتقر لوجود جهاز لوحي مميز منذ سنوات.

يتميز تابلت هواوي MatePad 12 X 2025، بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 12 بوصة، إلا أن ما يميزها هو اعتماد تقنية PaperMatte فائقة الوضوح، والتي توفر تجربة استخدام أقرب إلى الورق. 

وتشمل ميزات الشاشة تقنية حفر نانوية مضادة للوهج تقلل اللمعان بنسبة 50%، وراحة مثالية للعين، وإحساس بالكتابة يشبه الورق، وتقليل التداخل الضوئي بنسبة 99%، وبدقة عرض 2800×1840 بكسل، وكثافة 280PPI، ونطاق لوني واسع P3، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة

تابلت هواوي MatePad 12 X 2025

رغم أن هواوي لم تكشف رسميا عن نوع المعالج المستخدم، إلا أن الجهاز يأتي بنظام HarmonyOS 4.3 ويدعم مزايا متعددة تشبه تجربة الحاسوب الشخصي، مثل تعدد النوافذ وتغيير نسب العرض بسهولة، دعم تطبيق Filmora لتسجيل وتحريك الرسوم بالإطارات

وذلك إلى جانب تحسين الكتابة اليدوية بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق Notes، ومركز موارد جديد يتيح تخصيصات لا نهائية.

تم تعزيز الجهاز بهيكل تبريد ثلاثي الأبعاد، يحتوي على جرافيت عالي التوصيل الحراري وغرفة بخار مخصصة، ما يرفع الأداء بنسبة 27%. ويأتي بذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.

يتوفر الجهاز باللونين الأخضر والأبيض، ويأتي بأبعاد 183 × 270 × 5.9 ملم، ووزن 555 جراما بما في ذلك البطارية، يتميز الجهاز بنحافته الملفتة وتصميمه الأنيق، مع وحدة كاميرا خلفية ذات طابع مميز.

يدعم الجهاز قلم M-Pencil Pro الذكي ولوحة مفاتيح بوزن 308 جراما، ويضم MatePad 12 X 2025 بطارية بسعة 10100 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 11V/6A، ويوفر حتى 14 ساعة من تشغيل الفيديوهات المحلية.

هواوي MatePad 12 X 2025 هواوي MatePad 12 X 2025 جهاز لوحي تابلت هواوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

