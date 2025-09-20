قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواوي تطلق سلسلة Huawei Nova 14 عالميا بمزايا كاميرا خارقة

انطلقت سلسلة هواوي الجديدة Huawei Nova 14 إلى الأسواق العالمية، حيث قدمت الشركة نسختين فقط من هذه التشكيلة في الأسواق الخارجية، مقارنة بالمجموعة التي تم إطلاقها في الصين، وقد حظيت هذه الهواتف بترقيات مثيرة من حيث الكاميرا، بالإضافة إلى نظام EMUI 15.

مواصغات هواوي Nova 14

تأتي سلسلة هواوي Nova 14 في الأسواق العالمية بنموذجين النسخة الأساسية والنسخة برو، يتميز الإصدار الأساسي بتوافره بثلاثة ألوان: الأزرق، الأبيض، والأسود، التصميم الخلفي يبرز بنمط روكوكو مشابه لتصميم P60 Pro، مع حلقة كاميرا كبيرة على شكل نجمة.

تتميز كاميرا هواوي Nova 14، بحلقة دائرية كبيرة داخل إطار يشبه الحبة، بين فلاشين LED، أما أبعاد الهاتف فهي 161.73 × 75.48 × 7.18 مم ويزن 192 جراما. 

يحتوي هاتف هواوي Nova 14، على شاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة تدعم 1.07 مليار لون وبدقة FHD+ تبلغ 2412 × 1084 بكسل، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى 300 هرتز معدل استجابة اللمس.

هواوي Nova 14

من أبرز مميزات هواوي Nova 14، هو أنه يأتي مزود مسبقا بنظام EMUI 14.2 الذي يتضمن ثيمات تفاعلية جديدة، أزرار تحكم ذكية، وتحسينات في الأمان، ويتوفر الهاتف بنسختين من حيث الذاكرة بسعتي 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

ومن حيث مواصفات الكاميرا يتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا 12 ميجابكسل للتكبير البصري مع دعم التقريب البصري 3x والتثبيت البصري OIS، وكاميرا 8 ميجابكسل للتصوير الواسع جدا، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة بقدرة 100 وات.

هواوي Nova 14 Pro

هواوي Nova 14 Pro

أما بالنسبة للنسخة البرو، فهي تأتي بأربعة ألوان مبهجة الأزرق، الوردي، الأبيض، والأسود، يتميز تصميمها بأنها مشابهة للنسخة الأساسية، مع أبعاد 163.4 × 75 × 7.78 مم ووزن قدره 207 جرام.

يتميز إصدار هواوي Nova 14 Pro، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD+ تبلغ 2776 × 1224 بكسل، ومعدل استجابة لمسة 300 هرتز، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 1200 شمعة، ودعم 1.07 مليار لون.

أما من حيث التخزين، فإن النسخة البرو توفر نفس الخيارات المتاحة في النسخة الأساسية بسعتي 256 جيجابايت و512 جيجابايت، لكن الاختلاف هنا هو في إصدار EMUI. 

حيث تعمل النسخة البرو بنظام EMUI 15.0 الذي يقدم مزايا جديدة مثل Air Hoops theme و Emoji Crush و Smart Assistant و AI Gesture Control و AI Messaging وAI Noise Cancellation.

وبالنسبة للكاميرا، يتميز هذا الإصدار بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة فتحة قابلة للتعديل، مصحوبة بكاميرا 12 ميجابكسل للتكبير البصري، وكاميرا 8 ميجابكسل للتصوير الواسع، وكاميرا 1.5 ميجابكسل متعددة الطيف لضمان دقة الألوان.

أما الكاميرا الأمامية تحتوي على 50 ميجابكسل للتصوير البورتريه، بالإضافة إلى 8 ميجابكسل للتصوير القريب.

كما هو الحال مع النسخة الأساسية، تحتوي على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة بقدرة 100 وات.

تمشل مميزات الكاميرا المشتركة بين النسختين دعم تقنيات مثل AI Best Expression وAI Removal وUltra Speed Snapshot مع تثبيت الحركة، وتأثيرات بورتريه متنوعة معتمدا على XD Portrait Engine.

هواوي Nova 14 Pro
