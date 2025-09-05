هواوي تُحدث ثورة في سوق الهواتف القابلة للطي بإطلاق Mate XTs

كشفت شركة هواوي رسميًا عن هاتفها الجديد Mate XTs، الذي يُعد أول هاتف ذكي “ثلاثي الطي” يتم إنتاجه على نطاق تجاري في العالم، في خطوة جريئة تؤكد ريادتها في مجال الابتكار الهندسي.

ويأتي هذا الإعلان- الذي تم خلال حدث خاص أقيم في مدينة شنجن الصينية-؛ ليعيد تعريف مفهوم الأجهزة المحمولة متعددة المهام، ويضع معيارًا جديدًا كليًا في سوق الهواتف القابلة للطي الذي يشهد منافسة متزايدة.

تصميم هندسي غير مسبوق

ويقدم هاتف Mate XTs تصميمًا فريدًا يعتمد على آلية طي مزدوجة على شكل حرف "Z"، مما يتيح للجهاز التحول بسلاسة بين ثلاثة أوضاع مختلفة. فعندما يكون مغلقًا بالكامل، يعمل كـهاتف ذكي تقليدي بشاشة خارجية من نوع OLED مقاسها 7 بوصات، توفر تجربة استخدام مريحة بيد واحدة.

وعند فتحه جزئيًا، يكشف عن شاشة إضافية، ليصبح جهازًا مناسبًا للقراءة أو تصفح تطبيقين جنبًا إلى جنب.

أما عند فتح الجهاز بالكامل، فإنه يتحول إلى ما يشبه الحاسب اللوحي الصغير بشاشة ضخمة مرنة ومتصلة بالكامل مقاسها 10.1 بوصة، خالية تقريبًا من التجاعيد بفضل الجيل الجديد من مفصل "جناح التنين" الذي طورته الشركة.

مواصفات رائدة تعزز الإنتاجية

لم تركز هواوي على التصميم فحسب، بل زودت هاتفها الجديد بترسانة من المواصفات الرائدة لضمان أداء لا يضاهى.

ويعمل الجهاز بمعالج Kirin 9100 الأحدث من هواوي، والذي يوفر قوة معالجة هائلة ويدعم الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية لإرسال الرسائل والصور.

وفي قسم التصوير، تم تزويد الهاتف بنظام كاميرا XMAGE فائق الإدراك، يتضمن عدسة رئيسية متغيرة الفتحة، وعدسة تقريب من نوع "بيريسكوب" متطورة، وعدسة فائقة الاتساع.

ولتشغيل هذه الشاشة العملاقة؛ تم دمج بطارية مصنوعة من السيليكون والكربون تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 100 واط.

نظام HarmonyOS Next وتجربة تعدد المهام

للاستفادة القصوى من هذا التصميم المبتكر، يعمل هاتف Mate XTs بنظام التشغيل الجديد كليًا HarmonyOS Next، والذي تم تحسينه خصيصًا لتوفير تجربة تعدد مهام غير مسبوقة.

ويتيح النظام للمستخدمين، تشغيل ما يصل إلى 3 تطبيقات في وقت واحد، كل تطبيق يعمل على جزء مستقل من الشاشة الكاملة، مع إمكانية السحب والإفلات للمحتوى بينها بسلاسة، مما يجعله أداة مثالية للمحترفين والمبدعين الذين يحتاجون إلى أقصى درجات الإنتاجية أثناء التنقل.

السعر والتوافر

أعلنت هواوي أن هاتف Mate XTs سيتم طرحه أولاً في السوق الصيني بسعر يبدأ من 21,999 يوانا صينيا (ما يعادل حوالي 3,050 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 512 جيجابايت.

ومن المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة، اليوم، على أن يتم الإعلان عن خطط الإطلاق العالمي في وقت لاحق من هذا العام.