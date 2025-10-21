مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

قال الفنان مصطفي هريدي ، إنني أحاسب نفسي دائما علي أي خطأ ، وعلي سبيل المثال أنا أخطأت انني لم أكمل تعليمي في الكلية ولكن لظروف السينما والعمل مع الزعيم ، والوقت عدي والعمر عدي ولم اكمل تعليمي بكلية الحقوق ، وكان نفسي أدخل كلية الهندسة ، ودخلت علمي وبسبب الفيزياء تركت العلمي وروحت ادبي ، وبقالي حوالي ٢٠ سنة في ثانية حقوق القاهرة ، وحاولت ارجع في عام ٢٠١٧ ولكن لظروف خاصة اعتذرت ولم أرجع مرة اخري واتمني ان ارجع مرة اخري.

وأضاف مصطفي هويدي خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على فضائية “الحياة”، أن وجّهت لي اتهامات بتعاطي المخدرات من جانب المخرجة إيناس الدغيدي وقالت هذا الكلام بسبب الفيلم الذي قمت ببطولته وفشل وهذا الكلام أساء لي وآثر عليا.

وتابع: الفيلم "مجنون أميرة" وكان عام ٢٠٠٩ وذهبت الي مكتبها وتحمست للمشاركة فور علمي ان بطل الفيلم ، وفي اليوم الثالث للتصوير قالت لي انت غير مناسب للعمل معي وفي الفيلم وانت مناسب للعمل مع المخرج السبكي ، وفي أحد الأيام لم اذهب للتصوير بسبب ظروف ، هي اخدت موقف مني.

وأوضح، أن الفيلم فور عرضه لم يأخذ حقه وسحب من السينما ولم تدعمني وكانت تجربة صعبة ، وبعد فشل الفيلم بدأت تفكر في عمل عرض خاص وحاولت تجيب البطلة من لبنان ، وايضا وفي خلال تصوير الفيلم لم يذكرني احد انني بطل الفيلم ، وبعد فشله بدأت تحملني المسئولية وقالت في برنامج تليفزيوني انني اتعاطي مخدرات ، وهذا الكلام اثر عليا جدا وكنت وقتها في احد الدول خارج مصر

وتابع: كنت وقتها اقول ان المحامي الخاص بي هو الذي سيرد علي تلك الاتهامات الباطلة واي إنسان يظلمني ربنا بيجيب حقي ، وفي عام ٢٠٠٩ فشل الفيلم وكانت تنسب لي السبب ، وكانت تتحدث عني بشكل مش صحيح ، وانا لأمانة لم اكن سبب فشل الفيلم وبعد مشاركتي بفيلم ليلة البيبي دول هي من تحدثت معي للمشاركة في الفيلم.

وأوضح أن الفيلم تم عرضه في العيد الصغير ، وكان لها تصريح في رمضان " ربنا ما يكتب عليا الحجاب "وممكن ان يكون ده السبب امتناع الناس عن مشاهدة الفيلم والذي عرض في العيد الصغير .

واختتم انني ابرئ نفسي من تلك الاتهامات الظالمة ، ووجه الي المخرجة إيناس الدغيدي رسالة " الله يسامحك "

وتابع وعندما حدثت لي حادثة من سنتين وبعض الناس قال اني بتعاملي مخدرات ردت هيا عشان تعرفوا اني عندي حق ، وكانت اتهامات باطلة وكانت حادثة قضاء وقدر ولاني نمت وانا سايق

وللأسف وجدت بعض المواقع والإعلام السيئ كانوا يتحدثوا مع الأهالي لسبب الحادثة عشان يهاجموني.