الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مصطفى هريدي يكشف لأول مرة أسباب غيابه عن الساحة الفنية في "واحد من الناس".. الإثنين

مصطفى هريدي
مصطفى هريدي

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل، على شاشة قناة الحياة.

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان مصطفى هريدي في أجرأ مواجهة تلفزيونية.

ويتحدث مصطفى هريدي عن: لحظات اختفاء وصمت: ثم ظهور ثم اختفاء وصمت، ولا يتواصل معه أحد من أجل التمثيل وتقديم العروض له حتي يشارك في أعمال فنية ، وهو يرفض أن يطلب من احد 

حياته الخاصة

 ويتحدث عن زواجه، وأنجب ولدًا ثم انفصاله، حيث أصبح الولد مع مطلقته وسافرت ولا يراه لمدة تسع سنوات على الرغم من الشبه الكبير بينهما، وهو لا يعرفه وتنهار دموعه أثناء حديثه.

التجربة المؤلمة 

حيث تعاون مع إحدى المخرجات الكبيرات في فيلم سينمائي ولكنه لم يحقق ايرادات ولم يكن هناك دعم له ، وأصيب بحالة صدمة وحزن من اتهامات وجّهت له بتعاطي مخدرات ، وكانت سببًا في مشاكل كثيرة في حياته ، ومدى حزنه  من تلك الاتهامات  وأنه مدمن ويتعاطى المخدرات، وهذا كان يحزنه ويضايقه.

أعماله الفنية

⁠ويتحدث عن علاقته بالزعيم عادل إمام، وأسباب إعجابه به ومشاركته معه في عدد أفلامه "مرجان أحمد مرجان" وغيرها ، ويتحدث عند مدي عشقه له والجمل التي قالها في أحد الافلام معه وتعيش مع الجمهور ومنها"موزز" و"نفض انت فلة".

علاقته بأفراد أسرته

وبخاصة والده ومدي عشقه له ، ودعم اسرته له من الناحية الفنية ، ولكني أمي كان ترفض عملي بالسينما ولها دعوة  "يا ابني ربنا يتوب عليك من التمثيل.. يمكن ده سبب إني ما باشتغلش".

وفي ختام الحلقة يتحدث عن أعماله الفنية ومنها فيلم " مجنون أميرة " وهل ندم علي تقديم هذا الفيلم  او المشاركة فيها . 

يُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على قناة الحياة .

