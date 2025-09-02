هواوي وڤودافون مصر تتعاونان لإطلاق ساعة5 HUAWEI WATCH المزودة بتقنية eSIM

أعلنت هواوي بالتعاون مع شركة ڤودافون مصر عن ساعتها الذكية الرائدة HUAWEI WATCH 5 رسميًا في السوق المصري.

وتأتي هذه الساعة الحديثة بدعم eSIM، وتمنح المستخدمين مستوى جديد من الحرية والتواصل، وتمكنهم من الاتصال المستمر بالإنترنت، وإجراء المكالمات، واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى حمل الهاتف الذكى.

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بين هواوي وڤودافون مصر بتعزيز تجربة المستخدمين وجعلها أكثر ذكاءً وسلاسة من خلال دمج بنية ڤودافون التحتية الموثوقة والفعّالة لتقنية eSIM مع أحدث الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي حتى الآن.

ويضع هذا التعاون معيارًا جديدًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء في مصر ويسمح للمستخدمين الآن بالاستمتاع بتجربة سلسة ومتصلة دائمًا تجمع بين ميزات مراقبة الصحة مع اتصال الهاتف الذكى القائم على تقنية eSIM، وكل ذلك مباشرة من معصمهم.

وقد أعلنت هواوي عن إطلاق HUAWEI Watch 5 حصريًا عبر ڤودافون.

وبمناسبة الإطلاق، يحصل العملاء عند شراء الساعة على هدية مجانية هي HUAWEI FreeBuds 6i.

كما توفر ڤودافون خطط تقسيط تصل إلى 24 شهرًا بدون فوائد، وبدون مصاريف إدارية، وبدون دفعة مقدمة، مما يتيح تجربة شراء أكثر سهولة ومرونة للعملاء.

HUAWEI WATCH 5: تغيير جذري في مراقبة الصحة

تقدم ساعة HUAWEI WATCH 5 مستشعر X-TAP، وهو أول مستشعر في الصناعة لطرف الإصبع، والذي يدمج مستشعرات تخطيط القلب (ECG) وقياس ضغط الدم (PPG) ومستشعرات اللمس في واجهة واحدة، مما يتيح قراءات أسرع وأكثر دقة للعلامات الحيوية.

ويمكن للمستخدمين التحقق من مستويات SpO2 في أقل من 10 ثوانٍ بمجرد وضع إصبعهم على مستشعر X-TAP.

وتتميز الساعة أيضًا بميزة Health Glance، وهي طريقة أكثر ذكاءً ودقة واهتمامًا لتقييم صحتك من خلال تحليل 11 مؤشرًا جسديًا واتجاهات صحية طويلة المدى. على الرغم من طبيعتها الشاملة، إلا أن Health Glance لا تستغرق سوى 60 ثانية لإنشاء تقرير.

صُنعت ساعة HUAWEI WATCH 5 باستخدام مواد فاخرة مثل زجاج الياقوت والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات والفولاذ المقاوم للصدأ 904L، وهي مصممة للأناقة والمتانة.

وتتوفر الساعة بخيارين من الأحجام، 42 مم و46 مم، ومجموعة من الألوان الأنيقة، ليتمكن المستخدمون من العثور على الساعة المثالية التي تناسب أسلوبهم.

وتحافظ ساعة HUAWEI WATCH 5 على عمر بطارية طويل يصل إلى 4.5 أيام في إصدار 46 مم و3 أيام في إصدار 42 مم، مع وضع توفير البطارية الذي يوفر عمرًا أطول.

ساعة HUAWEI WATCH 5 متوفرة حالياً في مصر للشراء عبر ڤودافون E-Shop وتطبيق أنا ڤودافون . وتعد ساعة HUAWEI WATCH 5 أول منتج قابل للارتداء من هواوي في السوق مزودة بدمج كامل لشريحة eSIM، مما يمثل بداية حقبة جديدة للأجهزة القابلة للارتداء المتصلة في مصر.